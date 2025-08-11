FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo: settimana di Ferragosto al via con caldo intenso e tanto sole!

La quarta ondata di calore dell'estate entra nella sua fase più intensa e ci accompagnerà per tutta la settimana di Ferragosto: le previsioni.
Previsione11 Agosto 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Stiamo vivendo la fase più intensa della quarta ondata di caldo dell’estate 2025, causata ancora una volta dall’anticiclone nordafricano esteso verso il Mediterraneo e l’Europa, con la sua aria calda di origine subtropicale. Le temperature sono salite sensibilmente, con valori diffusamente oltre la media anche di 5-7 °C: in molte aree si superano facilmente i 35 °C, mentre nelle zone interne del Centro-Sud e nella bassa pianura padana si raggiungono picchi vicini ai 40 °C.

Il caldo sarà intenso anche di notte, con minime generalmente oltre i 20 °C e, in molte zone, prossime ai 25 °C: saranno notti tropicali, caratterizzate da temperature elevate e da un’afa in graduale aumento.

Il caldo anomalo sta colpendo anche le Alpi, con lo zero termico oltre i 4.500 metri e gravi ripercussioni sugli ecosistemi alpini di alta quota. Questa ondata di calore proseguirà fino al weekend dopo Ferragosto in tutto il Paese.

Le previsioni meteo per oggi (lunedì 11 agosto)

Tempo stabile e soleggiato in tutte le regioni. Nelle ore pomeridiane temporaneo aumento della nuvolosità nelle zone alpine e appenniniche, con la possibilità di brevi e isolati temporali sulle Alpi occidentali.

Temperature senza grandi variazioni: caldo intenso con massime dai 32 ai 36 gradi, con punte di 38-40 gradi nelle zone interne del settore tirrenico, del Sud, delle Isole e nella bassa pianura Padana; afoso in pianura al Nord e lungo i litorali adriatici. Venti deboli, salvo dei rinforzi da est o nordest sul medio-alto Adriatico e di Maestrale sul basso Adriatico e intorno alla Sicilia.

Le previsioni meteo per martedì 12 agosto

Giornata soleggiata e molto calda, con cieli sereni al mattino. Nel pomeriggio è atteso un parziale aumento della nuvolosità sulle aree montuose, con la possibilità di qualche isolato temporale di calore sulle Alpi e, più sporadicamente, sull’Appennino.

Temperature stazionarie, con valori diffusamente oltre i 35 °C e punte locali di 39-40 °C. Venti deboli, a regime di brezza. Mari calmi o poco mossi.

