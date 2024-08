Meteo, settembre al via con caldo africano a oltranza e qualche fase instabile

Il mese di settembre e l’autunno meteorologico esordiranno con un tipo di circolazione di stampo ancora pienamente estivo, responsabile di un campo termico sopra l’Italia decisamente più caldo del normale, anche dell’ordine dei 6-7 gradi.

L’ondata di calore in atto, dunque, è destinata a proseguire: probabilmente ancora per tutta la prossima settimana, fatto salvo una temporanea e lieve attenuazione tra lunedì e martedì quando si dovrebbe restare quasi ovunque poco al di sotto della soglia dei 35 gradi.



Tendenza meteo: prosegue il caldo anomalo nella prima settimana di settembre

In questo frangente si osserverà un leggero cedimento del campo anticiclonico nord africano e l’ingresso di aria meno calda e più umida in quota, associata ad una perturbazione atlantica (la n.1 del mese) in lenta evoluzione sull’Europa occidentale. Resta molta incertezza circa un suo eventuale ingresso sul Mediterraneo centrale, piuttosto dovrebbe limitarsi a lambire il nostro Paese, favorendo un incremento dell’instabilità atmosferica.

In particolare nelle giornate di lunedì e martedì, quando sembra aumentare il rischio di temporali sia nelle Alpi che in Appennino, ma anche nelle aree interne delle Isole maggiori e sulle pianure di Nord-Ovest. A seguire ripresa della fase stabile africana e temperature di nuovo oltre i 35 gradi al Centro-Sud, prima di un possibile peggioramento del tempo: al momento collocato verso il primo weekend di settembre, a partire dai settori più occidentali, per un’altra perturbazione atlantica. Si tratta di un’evoluzione, ovviamente, affetta da un basso grado di predicibilità. Attendiamo i prossimi aggiornamenti.