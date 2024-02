Meteo: nella seconda parte di settimana deciso peggioramento! Venti e piogge

Nella giornata di martedì 20 febbraio, la debole perturbazione giunta il giorno precedente sull'Italia determinerà la formazione di un'area di bassa pressione nei pressi delle regioni centro meridionali. Come conseguenza, il tempo sarà ancora generalmente soleggiato al Nord mentre un po' di pioggia è attesa sulle regioni del medio Adriatico, al Sud (in particolare sulla Puglia) e in Sicilia; nelle ore più fredde della giornata, banchi di nebbia sul settore orientale della bassa Pianura Padana. Sull'Appennino centro meridionale nevicherà sopra 1000-1500 metri. Temperature in diminuzione soprattutto al Sud. Venti moderati occidentali sul Canale di Sicilia, perlopiù deboli altrove.

Mercoledì 21 febbraio sarà ancora possibile qualche isolato rovescio in Calabria e in Sicilia. Fase di tempo più stabile sul resto del Paese con temperature in leggera diminuzione.

Nella seconda parte di settimana deciso peggioramento: venti forti e molte piogge. La tendenza meteo

Nella seconda parte della settimana, i modelli meteorologici a nostra disposizione confermano la formazione di una profonda depressione sull'Europa occidentale che, avanzando verso l'Italia, determinerà un importante cambiamento della situazione meteorologica, in particolare da venerdì 23.

Se questa situazione verrà confermata, si attendono venti forti su buona parte dell'Italia (in particolare sui bacini di Ponente) e diverse fasi piovose, a partire dalle regioni del Centro-Nord. Per ulteriori dettagli sulla tendenza appena descritta, vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.