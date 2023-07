Meteo, seconda parte della settimana segnata da una perturbazione molto intensa

La seconda parte della settimana sarà caratterizzata dal’arrivo di una perturbazione intensa, si tratta della n. 2 del mese di agosto. Determinerà una fase di tempo perturbato in particolare al Nord e l’aria fresca al suo seguito, metterà fine alle temperature bollenti anche al Sud e in Sicilia.

Giovedì 3 agosto sarà una giornata soleggiata e calda sulle Isole e sulle regioni centro-meridionali; aumenterà la nuvolosità al Nord con qualche rovescio sul Levante ligure. Rovesci e temporali diffusi sono previsti sull’alto Piemonte, in Lombardia e sulle Venezie, in particolare a ridosso di Alpi e Prealpi. I fenomeni localmente potranno essere di forte intensità: saranno possibili piogge localmente intense associate a forti raffiche di vento. Le temperature saranno in calo al Nord-Ovest, in rialzo altrove.

Venerdì 4 agosto la perturbazione avanzerà sull’Italia centrale, innescando qualche temporale specialmente sulle zone interne della Toscana, in Umbria e nelle Marche. Il tempo sarà ancora instabile al Nord, con un maggiore rischio di temporali sulla Lombardia e al Nord-Est.

Calo sensibile delle temperature al Centro-Nord e in Sardegna per l’effetto dei venti di Maestrale che a fine della giornata potranno essere anche forti.

Sabato 5 agosto il fronte di aria fredda raggiungerà anche le regioni meridionali, mentre condizioni di instabilità interesseranno soprattutto le zone interne del Centro e il versante adriatico. Graduale e sensibile calo delle temperature anche al Sud e in Sicilia.

Stando alle attuali proiezioni, domenica 6 la perturbazione dovrebbe lasciare l’Italia. Si tratta di una tendenza che necessità di ulteriori verifiche, dunque vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.