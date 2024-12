Meteo, Santa Lucia con perturbazione in transito: le previsioni

Una nuova perturbazione atlantica (la numero 4 del mese) tra oggi e domani (sabato) attraverserà la Penisola e riporterà il maltempo su gran parte delle nostre regioni. Quindi nelle prossime ore tornerà la pioggia su gran parte del Centro-Sud e Isole, con temporaneo coinvolgimento anche di alcuni settori del Nord, e non mancheranno delle nevicate, specie sulle Alpi Occidentali e sull’Appennino Settentrionale, le temperature continueranno a oscillare attorno ai valori medi stagionali, regalandoci un po’ di freddo tipico di dicembre, con anche la possibilità di locali e deboli gelate al Nord, pure in pianura. Sabato e domenica la situazione resterà instabile al Centro-Sud, ma con piogge isolate e a carattere intermittente. Poi all’inizio della prossima settimana è probabile il temporaneo ritorno sull’Italia dell’alta pressione di matrice africana e quindi una fase di tempo più stabile, asciutto e mite, ma anche caratterizzata da molte nebbie e da un inevitabile peggioramento della qualità dell’aria.

Previsioni meteo per venerdì 13 dicembre- Santa Lucia



Venerdì prevalenza di tempo bello nelle Venezie. Nuvole sul resto d’Italia: piogge sparse su Liguria, Piemonte, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Isole, con nevicate sulle Alpi Occidentali oltre 1000-1200 metri; in serata le piogge si estenderanno anche a Lombardia, Emilia, Romagna, resto del Centro e nord della Puglia, con neve su Alpi e Appennino Settentrionale oltre 800-1000 metri. Temperature massime in leggero calo al Centro-Nord, in lieve crescita nelle Isole Maggiori, in generale stazionarie altrove.

Previsioni meteo per sabato 14 dicembre

Sabato nuvole al Centro-Sud, con piogge a carattere sparso e intermittente più probabili sulle regioni tirreniche, nelle zone interne e in Sardegna; schiarite in Sicilia. Per quanto riguarda il Nord osserveremo una nuvolosità diffusa, a tratti compatta, con cieli coperti sul Nord-est. Temperature in crescita, specie al Centro-sud. Venti a tratti sostenuti e con direzione variabile, entro sera si disporranno da nord.