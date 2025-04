Meteo: sabato tempo bello in gran parte d'Italia, poi nuovo peggioramento

Nella giornata di sabato 26 aprile le condizioni meteo saranno in generale più stabili, con cieli sereni in gran parte del Paese. Faranno eccezione il Sud e le zone alpine, ancora coinvolte da un po’ di instabilità residua.

Tuttavia la tregua sarà di breve durata, perché già nelle prime ore di domenica si avvicinerà una nuova perturbazione (la numero 8 di aprile), responsabile di un peggioramento al Nord-Ovest e in Sardegna, con il ritorno di una diffusa instabilità nel corso della giornata anche sulle Alpi e nelle regioni tirreniche. Nella prima parte della prossima settimana l’instabilità continuerà ad interessare soprattutto il Centro-Sud.

Le previsioni meteo per sabato 26 aprile

Sabato al mattino cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso al Nord, regioni centrali tirreniche e Isole maggiori, con più nubi al Nord-Est. Nuvoloso altrove, con piogge e isolati rovesci in Abruzzo, Molise e Puglia.

Nel pomeriggio nuvole in moderato aumento con sviluppo di rovesci e isolati temporali su Alpi occidentali, Trentino, Alto Adige, Appennino centrale, zone interne e ioniche del Sud. Tra sera e notte graduale peggioramento al Nord-Ovest e in Sardegna. Temperature massime in rialzo in gran parte del Centro-Nord e in Sardegna, in calo la Sud.

Le previsioni meteo per domenica 27 aprile

Domenica al mattino bello al Sud e su Lazio, Abruzzo e Molise; nuvole altrove, con piogge isolate su Sardegna, Piemonte e alta Lombardia e neve sulle Alpi Occidentali oltre 2000 metri.

Nel pomeriggio alternanza tra sole e momenti nuvolosi in gran parte d’Italia, con isolati rovesci e temporali su Piemonte, alta Lombardia, Trentino Alto Adige, zone interne del Centro, Appennino meridionale e Sardegna. In serata piogge in attenuazione, meno diffuse e meno intense.

Temperature massime in calo in gran parte del Nord e nelle Isole Maggiori, stazionarie o in leggera crescita nel resto del Paese.