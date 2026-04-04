Meteo Sabato santo: prevalenza di sole e temperature in rialzo!

Il fine settimana di Pasqua inizia oggi (sabato 4 aprile) con tempo in deciso miglioramento anche al Sud: mentre la tempesta Erminio si sta oramai allontanando verso la Grecia, sull’Italia infatti sta tornando ad allungarsi l’alta pressione, garante di condizioni meteo più stabili e asciutte. Nelle prossime ore ci attende pertanto una prevalenza di tempo soleggiato in gran parte d’Italia, con appena un po’ di instabilità residua confinata all’estremo Sud.

L’alta pressione poi è destinata a occupare stabilmente la nostra Penisola anche a Pasqua e Pasquetta, quando garantirà due giornate con tanto sole, poche nuvole e, in ogni caso, senza piogge e nevicate, mentre l’afflusso di una massa d’aria più calda, di origine sub-tropicale, favorirà un sensibile aumento delle temperature che si spingeranno su valori al di sopra della norma, specie al Centro-Nord.

Gli ultimi aggiornamenti peraltro suggeriscono che l’alta pressione ci accompagnerà almeno fino alla metà della prossima settimana, regalandoci altre giornate soleggiate e stabili, mentre la tendenza per la seconda parte della settimana resta al momento più incerta, con il possibile cedimento dell’alta pressione e il conseguente ritorno di un po’ di instabilità.

Le previsioni meteo per oggi, Sabato santo (4 aprile)

Al mattino un po’ di nuvolosità innocua su Alpi Orientali, Calabria e Sicilia, tanto sole altrove. Nel pomeriggio nuvole, con isolati rovesci e temporali, in Calabria e Sicilia; un po’ di nuvolosità, ma innocua, anche sulle Alpi Orientali, bello e soleggiato altrove. Serata tranquilla, senza piogge o nevicate.

Temperature massime in ulteriore leggero aumento, con picchi fino a 23-24 gradi al Nord, regioni centrali tirreniche e Isole Maggiori; valori ancora leggermente sotto la media nelle regioni del Medio e Basso Adriatico. Venti in attenuazione, ma ancora localmente moderati da nord o nord-ovest su medio Adriatico, Sud e Isole. Moto ondoso dei mari in parziale attenuazione.

Le previsioni meteo per Pasqua (domenica 5 aprile)

Tempo ovunque in prevalenza bello e soleggiato, con qualche velatura passeggera e locali annuvolamenti pomeridiani sui rilievi del Sud e della Sicilia. Temperature in leggero ulteriore rialzo, con valori per lo più dai 19 ai 24 gradi, solo lievemente più contenuti in Puglia e zone limitrofe.

Venti in generale deboli, a parte ancora qualche residuo rinforzo all’estremo Sud. Mari tendenti a divenire calmi o poco mossi.