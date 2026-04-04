FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo Sabato santo: prevalenza di sole e temperature in rialzo!

Meteo Sabato santo: prevalenza di sole e temperature in rialzo!

Le previsioni meteo per il 4 aprile (sabato santo) indicano il ritorno dell'alta pressione sull'Italia dove anche a Pasqua e Pasquetta sarà bello
Previsione4 Aprile 2026 - ore 10:01 - Redatto da Meteo.it
Previsione4 Aprile 2026 - ore 10:01 - Redatto da Meteo.it

Il fine settimana di Pasqua inizia oggi (sabato 4 aprile) con tempo in deciso miglioramento anche al Sud: mentre la tempesta Erminio si sta oramai allontanando verso la Grecia, sull’Italia infatti sta tornando ad allungarsi l’alta pressione, garante di condizioni meteo più stabili e asciutte. Nelle prossime ore ci attende pertanto una prevalenza di tempo soleggiato in gran parte d’Italia, con appena un po’ di instabilità residua confinata all’estremo Sud.

L’alta pressione poi è destinata a occupare stabilmente la nostra Penisola anche a Pasqua e Pasquetta, quando garantirà due giornate con tanto sole, poche nuvole e, in ogni caso, senza piogge e nevicate, mentre l’afflusso di una massa d’aria più calda, di origine sub-tropicale, favorirà un sensibile aumento delle temperature che si spingeranno su valori al di sopra della norma, specie al Centro-Nord.

Gli ultimi aggiornamenti peraltro suggeriscono che l’alta pressione ci accompagnerà almeno fino alla metà della prossima settimana, regalandoci altre giornate soleggiate e stabili, mentre la tendenza per la seconda parte della settimana resta al momento più incerta, con il possibile cedimento dell’alta pressione e il conseguente ritorno di un po’ di instabilità.

Le previsioni meteo per oggi, Sabato santo (4 aprile)

Al mattino un po’ di nuvolosità innocua su Alpi Orientali, Calabria e Sicilia, tanto sole altrove. Nel pomeriggio nuvole, con isolati rovesci e temporali, in Calabria e Sicilia; un po’ di nuvolosità, ma innocua, anche sulle Alpi Orientali, bello e soleggiato altrove. Serata tranquilla, senza piogge o nevicate.

Temperature massime in ulteriore leggero aumento, con picchi fino a 23-24 gradi al Nord, regioni centrali tirreniche e Isole Maggiori; valori ancora leggermente sotto la media nelle regioni del Medio e Basso Adriatico. Venti in attenuazione, ma ancora localmente moderati da nord o nord-ovest su medio Adriatico, Sud e Isole. Moto ondoso dei mari in parziale attenuazione.

Le previsioni meteo per Pasqua (domenica 5 aprile)

Tempo ovunque in prevalenza bello e soleggiato, con qualche velatura passeggera e locali annuvolamenti pomeridiani sui rilievi del Sud e della Sicilia. Temperature in leggero ulteriore rialzo, con valori per lo più dai 19 ai 24 gradi, solo lievemente più contenuti in Puglia e zone limitrofe.

Venti in generale deboli, a parte ancora qualche residuo rinforzo all’estremo Sud. Mari tendenti a divenire calmi o poco mossi.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, Pasquetta con sole protagonista sull'Italia: le previsioni
    Previsione5 Aprile 2026

    Meteo, Pasquetta con sole protagonista sull'Italia: le previsioni

    Temperature oltre la norma, specie al Centro-nord con punte intorno ai 25 gradi. L'alta pressione garantisce tempo stabile ovunque. Le previsioni meteo per Pasquetta
  • Meteo, Pasqua e Pasquetta stabili e molto miti: picchi intorno ai 25 gradi
    Previsione5 Aprile 2026

    Meteo, Pasqua e Pasquetta stabili e molto miti: picchi intorno ai 25 gradi

    Alta pressione sull'Italia con sole protagonista: feste di Pasqua con temperature sopra la norma al Centro-nord. Le previsioni meteo
  • Meteo oggi (Pasqua): splende il sole sull'Italia! Clima caldo, specie al Centro-Nord
    Previsione5 Aprile 2026

    Meteo oggi (Pasqua): splende il sole sull'Italia! Clima caldo, specie al Centro-Nord

    Oggi, domenica di Pasqua, si consolida l'anticiclone sull'Italia assicurando feste pasquali all'insegna di sole e temperature ben oltre la norma.
  • Meteo: Pasqua con tanto sole e caldo anomalo! Picchi vicini ai 25 gradi
    Previsione4 Aprile 2026

    Meteo: Pasqua con tanto sole e caldo anomalo! Picchi vicini ai 25 gradi

    L'alta pressione assicura una Pasqua (domenica 5 aprile) soleggiata e calda, con valori compresi tra 18 e 24 gradi e picchi anche superiori.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, sole e tempo stabile almeno fino al 9 aprile: la tendenza
Tendenza5 Aprile 2026
Meteo, sole e tempo stabile almeno fino al 9 aprile: la tendenza
Proseguirà per buona parte della prossima settimana la fase stabile e mite: da venerdì possibile cambio di scenario. La tendenza meteo
Meteo: alta pressione anche dopo Pasqua e Pasquetta! Ma fino a quando?
Tendenza4 Aprile 2026
Meteo: alta pressione anche dopo Pasqua e Pasquetta! Ma fino a quando?
La tendenza meteo subito dopo le festività di Pasqua e Pasquetta vede ancora un anticiclone ben saldo sull'Italia. Poi potrebbe cambiare qualcosa
Meteo, Pasquetta con sole e picchi di 25 gradi: ecco dove
Tendenza3 Aprile 2026
Meteo, Pasquetta con sole e picchi di 25 gradi: ecco dove
Alta pressione protagonista sull'Italia per le feste di Pasqua: tempo stabile e soleggiato anche martedì e mercoledì. Clima molto mite. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 06 Aprile ore 03:12

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154