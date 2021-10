Meteo, sabato 9 ottobre instabile al Sud e Isole

La circolazione di bassa pressione responsabile delle attuali condizioni di maltempo tenderà a spostarsi leggermente verso i Balcani, consentendo così un parziale miglioramento al Centro-Nord, mentre l’atmosfera resterà molto instabile al Sud e sulla Sicilia, con occasione per altri rovesci o temporali e venti intensi. Nel frattempo continuerà a fluire aria fredda sulla nostra penisola, con conseguente ulteriore calo termico che porterà le temperature al di sotto della norma in quasi tutto il Paese. La tendenza per la prossima settimana resta ancora molto incerta: lo scenario più probabile vede inizialmente ancora il coinvolgimento del settore adriatico e del Sud nella circolazione instabile e successivamente l’irruzione di nuclei di aria fredda di origine polare diretti più decisamente verso i Balcani ma capaci di influenzare il tempo anche sulle nostre regioni con nuove fasi instabili, venti forti e sbalzi termici.

Previsioni meteo per sabato 9 ottobre

Un po’ di nuvole al Nord-Ovest, lungo il versante adriatico, nelle zone interne della penisola, sul settore ionico e nel basso Tirreno con isolati temporali intorno alla Puglia e qualche pioggia sul medio Adriatico; ampie schiarite nel resto del Paese. In giornata aumento dell’instabilità al Sud e sulle Isole con piogge e temporali sparsi, più probabili in Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e settori est e sud della Sardegna. Temperature massime stazionarie o in leggero calo, con valori lievemente sotto la media. Ventoso per venti nord-orientali al Centro, in Sardegna e sui mari settentrionali.

Previsioni meteo per domenica 10 ottobre

Ancora instabile al Sud e in Sicilia dove saranno possibili piogge sparse e temporali. Nubi e piogge isolate anche sulle regioni del medio Adriatico. Tempo più stabile nel resto del Paese, con le schiarite più ampie al Nord-Est, in Liguria, sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna. Temperature quasi ovunque in ulteriore calo, con valori in generale sotto la media. Ancora ventoso al Centro-Sud e sull’alto Adriatico.