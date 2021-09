Meteo, sabato 4 fase di maltempo al Centro-Sud

Le condizioni meteo durante il fine settimana del 4 e 5 settembre saranno influenzate dal transito di una perturbazione (la n.1 del mese) che sarà responsabile di una fase di maltempo che coinvolgerà inizialmente buona parte del Centro-Sud per poi concentrarsi domenica prevalentemente sulle regioni meridionali.

Al Nord il tempo sarà più soleggiato, anche se non mancherà un po’ di instabilità lungo l’arco alpino. Questa fase non sarà accompagnata da un significativo ricambio della massa d’aria presente sull’Italia, pertanto non si andrà incontro a variazioni importanti delle temperature che resteranno di stampo estivo, eccetto su alcune zone del versante adriatico dove si manterranno ancora leggermente sotto la media.

All’inizio della nuova settimana è probabile un nuovo rinforzo dell’alta pressione, specialmente al Centro-Nord e sulla Sardegna dove prevarrà il sole con temperature in aumento; il Sud e la Sicilia, invece, resteranno ancora esposti a residue correnti instabili che favoriranno ancora lo sviluppo di qualche temporale.

Le previsioni meteo per sabato 4 settembre

Nubi sparse su gran parte del Centro-Sud con possibili rovesci o temporali localmente forti inizialmente sul basso Tirreno, ma in estensione al resto del Centro-Sud eccetto i settori nord di Toscana, Umbria e Marche, e Sardegna occidentale. Maggiori schiarite al Nord ma con possibili brevi temporali sulle Alpi, specie nel pomeriggio.

Temperature massime quasi stazionarie al Nord e sulle isole maggiori, in lieve calo nel resto del Centro-Sud: valori in generale compresi fra 25 e 30 gradi con punte anche leggermente superiori sulle Isole. Venti per lo più deboli, salvo moderati rinforzi fra Sicilia, Mar Ionio e Mar Tirreno.

Le previsioni meteo per domenica 5 settembre

Giornata in gran parte soleggiata al Centro-Nord e in Sardegna, ma con locali temporali pomeridiani su Alpi, zone interne del Lazio e della Sardegna orientale. Al Sud e in Sicilia prevalenza di nuvole associate a piogge o temporali che saranno più probabili su Basilicata, bassa Campania, Calabria, Salento e Sicilia orientale.

Temperature massime in leggero calo al Sud e in Sicilia, in lieve rialzo al Centro-Nord. Venti da deboli a localmente moderati da nord o nord-ovest tra Adriatico settentrionale e Centro-Sud. Mari per lo più poco mossi, localmente mossi il Tirreno occidentale, il Canale di Sicilia e lo Ionio meridionale.