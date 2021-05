Meteo, sabato 29 maggio tra sole e rischio temporali

Nell’ultimo fine settimana di maggio le condizioni meteo in Italia risentiranno della vicinanza di un vasto vortice depressionario che, posizionato sui Balcani, coinvolgerà marginalmente anche la nostra Penisola, dove assisteremo ad una accentuazione dell’instabilità atmosferica. Questa nuova fase instabile verrà inoltre alimentata dal veloce passaggio di due deboli perturbazioni: una (la numero 14), in movimento dal Mediterraneo occidentale verso le estreme regioni meridionali. L’altra (la numero 15), in discesa dall’Europa centrale, scivolerà dalle regioni settentrionali verso quelle peninsulari tra sabato sera e domenica.



La tendenza per la prossima settimana, dunque per l’inizio di giugno, resta ancora molto incerta, ma non è da escludersi una prosecuzione della grande variabilità che ha segnato tutto il mese di maggio. Dal punto di vista termico, il clima resterà primaverile con valori nella norma, ma in qualche caso anche al di sopra.

Previsioni meteo per sabato 29 maggio

Sabato sulla maggior parte delle regioni alternanza tra sole e nuvole, con spazi soleggiati più ampi nella prima parte del giorno. In mattinata qualche pioggia sulla Sicilia, in successiva estensione alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio sviluppo di locali brevi rovesci o temporali attorno ai rilievi del Nord e dell’Appennino settentrionale. Verso sera o nella notte potranno essere coinvolte la pianura lombardo-veneta, quella piemontese e la dorsale appenninica centrale.



Temperature: massime stazionarie o in lieve aumento, con punte al Centrosud fino a 27-28 gradi. Venti deboli, a prevalente regime di brezza.

Previsioni meteo per domenica 30 maggio

Domenica torna il sole su gran parte del Nord e, dal pomeriggio, anche su Toscana, Umbria e Marche. Tempo buono sulle Isole, salvo temporanei annuvolamenti pomeridiani nelle aree interne e montuose. Condizioni di variabilità nelle restanti regioni, con precipitazioni isolate più probabili, nel corso della giornata, tra Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e nord della Calabria, anche sotto forma di brevi rovesci o temporali. Dalla sera tendenza ad un generale miglioramento.



Temperature: massime in calo in gran parte del Centro-Sud, con diminuzione più marcata sulle regioni adriatiche. Venti settentrionali in moderato rinforzo su regioni centrali, Puglia, Sardegna e Canale di Sicilia.