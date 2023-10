Meteo: sabato 21 ottobre maltempo diffuso. Ancora rischio nubifragi

Una intensa perturbazione di origine atlantica (la numero 5 del mese) sta attraversando l’Italia e nella giornata di sabato 21 ottobre porterà piogge sparse su gran parte del Nord, sulle regioni centrali tirreniche e al Sud con fenomeni localmente forti e temporaleschi. I forti venti meridionali tenderanno però ad attenuarsi, rimando intesi solo sulla Puglia meridionale dove saranno possibili raffiche fino a 70-80 km/h.

Nella giornata di domenica 22 la perturbazione si sarà allontanata verso est favorendo un generale miglioramento del tempo con ampie schiarite da nord a sud. Nel frattempo le temperature saranno sensibilmente diminuite anche al Centro-Sud riportandosi vicino alla norma dopo i valori eccezionalmente alti di questi ultimi giorni.

Nel corso della prossima settimana l’alta pressione resterà lontana dall’Italia, quasi tutta l’Europa sarà coinvolta in una vasta circolazione di bassa pressione. Sul nostro paese sono quindi attese altre perturbazioni, tutte accompagnate da un rinforzo dei venti meridionali che manterranno un clima relativamente mite.

Le previsioni meteo per sabato 21 ottobre

Giornata con una prevalenza di nuvole. Tempo instabile al Nord, specie tra Lombardia e Triveneto e su Toscana, Umbria e Lazio, fino a raggiungere anche le regioni meridionali con rischio diffuso di rovesci e temporali, instabile soprattutto al mattino anche su Sicilia e Sardegna.

Temperature in calo in Emilia Romagna e al Centro-Sud; sul medio-basso Adriatico e nelle estreme regioni meridionali arriveremo ancora a toccare valori oltre le medie e superiori ai 25 gradi. Venti forti di Scirocco sulla Puglia meridionale e da ovest nel Canale di Sardegna; in graduale attenuazione altrove. Mari molto mossi o agitati.

Le previsioni meteo per domenica 22 ottobre

Migliora in tutta Italia con tendenza a schiarite anche ampie. La nuvolosità rimarrà un po’ più diffusa e insistente in Friuli, Lazio. Campania e Sardegna ma con basso rischio di piogge. Nelle altre regioni cielo tra il poco e il parzialmente nuvoloso.

Temperature in lieve rialzo sulle regioni del versante tirrenico; in generale avremo valori massimi pomeridiani vicini alle medie stagionali. Venti per lo più deboli o al più localmente moderati sui mari di ponente. Moto ondoso in attenuazione ma con mare ancora mosso nel Ligure, al Sud e intorno alle due Isole maggiori.