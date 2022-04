Meteo, sabato 2 aprile piogge, nevicate e venti intensi

La circolazione di bassa pressione che accompagna la perturbazione n. 1 di aprile, nella giornata di sabato 2 aprile si troverà posizionata proprio sull’Italia e sarà responsabile di piogge sparse su parte del Nord, sulle regioni del versante tirrenico e sulle due Isole maggiori. La neve tornerà ad imbiancare Alpi e Appennini a quote relativamente basse anche di 500-600 metri. La perturbazione è infatti accompagnata da aria fredda di origine artica che ha riportato le temperature al di sotto della norma, su valori di stampo invernale.

Sabato sarà ancora una giornata molto ventosa in Liguria e al Centro-Sud, con forti venti di Libeccio o di Maestrale soprattutto sui mari di ponente che risulteranno anche agitati o molto agitati con possibili onde alte 5-6 metri sul Mare di Sardegna.

Domenica la perturbazione si allontanerà verso i Balcani, favorendo ampie schiarite ma con tempo instabile e rischio di locali piogge in Liguria e Centro-Sud.

Le previsioni meteo per sabato 2 aprile

Giornata in gran parte nuvolosa. Piogge diffuse su regioni tirreniche, zone interne del Centro e Sardegna con piogge anche intense, temporalesche e con neve sui rilievi al di sopra di 500-900 metri; precipitazioni a carattere più isolato e intermittente anche al Nord e in Sicilia; nevicate localmente moderate sulle Alpi orientali, oltre 600-900 metri.

Temperature in ulteriore calo in gran parte d’Italia e ovunque al di sotto della norma. Venti molto forti con possibili raffiche a 90-100 km/h in Sardegna (Maestrale) e nel Tirreno (Libeccio). Mari di ponente agitati o molto agitati.

Le previsioni meteo per domenica 3 aprile

In tutto il Paese il maltempo si attenuerà ma permarranno condizioni di variabilità e instabilità. Nel corso del giorno non mancheranno le schiarite, più ampie ad inizio giornata, ma con il rischio di locali piogge sulla Liguria e sul Centro-Sud peninsulare. Quota neve sui rilievi intorno a 800-1000 metri, a quote anche più basse al mattino.

Temperature ancora inferiori alla norma e in ulteriore calo nei valori minimi; massime in leggero rialzo al centro-Sud. Venti in indebolimento, localmente moderati da ovest o sud-ovest su mar Ligure, Sardegna, Tirreno, e al Sud. Mari mossi o molto mossi.