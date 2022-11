Meteo, sabato 19 di maltempo al Centro-Sud: allerta arancione in 4 regioni

Il weekend prende il via con una nuova fase di maltempo che interessa il Centro-Sud con pioggia e vento: la Protezione Civile ha diramato per sabato un'allerta meteo arancione in Molise, Campania, Basilicata e Calabria.

Inizia infatti un periodo caratterizzato dal via vai di alcune perturbazioni e dall’afflusso sull’Italia di aria più fredda: nei prossimi giorni avremo quindi a che fare spesso con nuvole, pioggia e vento, e non mancheranno delle nevicate in montagna. In particolare nelle prossime ore la perturbazione numero 7 del mese porterà le sue piogge su gran parte del Centro-Sud, mentre il Nord rimarrà ai margini, con la sola Emilia-Romagna coinvolta dal maltempo.

Nella giornata di domenica 20 nubi e piogge si concentreranno più che altro al Sud, mentre nel resto del Paese il tempo tenderà al miglioramento. La tregua, probabilmente, durerà poco: un’altra e più intensa perturbazione nord atlantica (la numero 8 del mese) è attesa tra la fine di lunedì 21 e la giornata di martedì 22, e sarà responsabile di una nuova e violenta ondata di maltempo.

Le previsioni meteo per sabato 19 novembre

Bel tempo al Nord-Ovest. Nuvole sul resto d’Italia, con piogge sparse su Emilia, Romagna, regioni centrali, nord della Puglia, Campania, Calabria Tirrenica e Sardegna; le piogge potrebbero risultare anche intense, soprattutto su Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise e Campania.

Temperature massime in calo al Centro-Nord, Sardegna e Campania; valori ancora insolitamente miti all’estremo Sud, con punte localmente fino a 25 gradi. Venti da moderati a forti al Sud e sulle Isole, con raffiche fino a 60-70 Km/h.

Le previsioni meteo per domenica 20 novembre

Al Nord tempo bello durante tutta la giornata, ma con locali nebbie all’alba sulla bassa Valpadana. Al Centro nuvolosità inizialmente densa ed estesa, con le ultime precipitazioni in mattinata e tendenza a rasserenamenti dal pomeriggio a partire dal lato tirrenico. Al Sud e sulla Sicilia cielo molto nuvoloso con piogge diffuse e locali rovesci o temporali. Sulla Sardegna tempo variabile.

Temperature minime in sensibile calo al Nord. Massime in diminuzione ovunque, più marcata al Sud e sulla Sicilia. Venti: Maestrale burrascoso sul mare e canale di Sardegna, forte Scirocco sul mar Ionio, che risulteranno agitati o molto agitati.