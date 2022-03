Meteo: sabato 12 marzo pioggia, un po' di neve e freddo in aumento

Sabato 12 marzo si intensificherà l'afflusso di aria fredda dai Balcani in direzione delle regioni settentrionali verso il mar Adriatico e fino allo Ionio. Questa aria fredda contrasterà con aria più mite in prossimità della Sardegna. Andando più nel dettaglio, non si escludono nelle prime ore della giornata deboli nevicate isolate sull'ovest del Piemonte, in particolare a ridosso delle Alpi, possibili fino a bassa quota. Qualche nube si potrà osservare anche nei restanti settori del Nord-Ovest. Cielo nuvoloso anche nelle Isole maggiori con piogge inizialmente deboli nel sud della Sardegna, che andranno a intensificarsi nel corso della giornata; pioviggini nella Sicilia occidentale. La nuvolosità con il passare delle ore aumenterà moderatamente anche sulla Toscana, sul Lazio e sui settori ionici del Sud.

Temperature: minime in rialzo sulle isole, stabili o in lieve calo altrove; massime in calo su Nordovest, Toscana e Sardegna. Senza grosse variazioni sul resto del Paese. Il clima sarà invernale, soprattutto sulle regioni adriatiche, nei settori ionici e al Nord. Venti: tesi di Scirocco in Sardegna, sul canale di Sicilia e sul mar Tirreno; moderati o tesi di Tramontana in Liguria, deboli o al più moderati altrove, in prevalenza orientali. Mari: molto mossi tutti i bacini di ponente, fino ad agitato il settore occidentale del Tirreno.

Nella prima parte di domenica 13 marzo ancora pioggia in Sardegna e Sicilia: persiste invece la grave siccità sui settori settentrionali dell'Italia. La tendenza meteo per il weekend

Nella notte tra sabato e domenica 13 probabilmente continuerà a piovere sulla Sardegna meridionale (specie nel sud-est). Qualche debole pioggia raggiungerà anche la Sicilia meridionale e occidentale. Poi, nel corso della giornata, le precipitazioni sulle Isole si attenueranno. Nel resto del Paese la giornata di domenica trascorrerà senza precipitazioni e con schiarite più ampie sulle regioni nord orientali e Adriatiche. Temperature leggermente in aumento nei valori massimi.