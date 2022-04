Meteo Roma, weekend e Ponte del 25 aprile: le previsioni del tempo

Che tempo farà a Roma il prossimo fine settimana (23-24) e lunedì 25 aprile? Le temperature saranno quelle primaverili o farà freddo? Vediamo le previsioni meteo di sabato 23e dei giorni che ci porteranno al ponte del 25 aprile, giorno della Liberazione.

Previsioni meteo Roma, weekend e Ponte del 25 aprile

Per quanto riguarda la giornata di sabato 23 aprile non sono previste piogge, il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso per l'intero arco della giornata. La temperatura che si registrerà sarà di circa 20° C tra le ore 15 e le ore 16, la minima di 11° C. Per quanto riguarda la situazione venti, saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio si intensificheranno leggermente senza particolari criticità, e avranno un'intensità compresa tra 33 e 40km/h.

Per quanto riguarda le previsioni meteo su Roma per la giornata di domenica 24 aprile, avremo un cielo molto nuvoloso o coperto al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Nel pomeriggio si arriverà ad un graduale miglioramento, salvo poi arrivare alla sera con pioggia debole. Anche per la giornata di domenica la temperatura rispetterà quelle della media stagionale, ci sarà una massima di circa 20°C ed una minima di 13°C. I venti saranno al mattino potrebbero arrivare fino a 41km/h. compresi tra e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest.

Meteo Roma 25 aprile, giorno della liberazione

Come sarà il tempo lunedì 25 aprile, giorno dell'anniversario della Liberazione d'Italia? La tendenza meteo è quella del bel tempo su Roma. Il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso e sono escluse le piogge. Le temperature dovrebbero attestarsi intorno ai 17° e non dovrebbe esserci vento, o almeno in maniera non significativa e degno di nota.

Questa non è una previsione definitiva, sia a causa della distanza temporale ma soprattutto per la dinamicità dell'evoluzione del tempo che rende difficile (a oggi) stabilire con assoluta certezza la previsione meteo di Roma per il 25 aprile. Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati e per tutti i dettagli andate nella sezione Meteo Roma.