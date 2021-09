Meteo, residua instabilità fino a mercoledì 8 al Sud e in Sicilia

Le condizioni meteo nella prima parte della prossima settimana resteranno variabili e a tratti instabili al Sud e in Sicilia, mentre al Centro-Nord e in Sardegna il tempo sarà complessivamente soleggiato, in un contesto climatico tipico di fine estate e gradevole in tutto il Paese.

Martedì 7 sarà una giornata soleggiata al Centro-Nord e in Sardegna. Qualche nuvola in più, associata a piogge isolate, potrà formarsi sui settori sud-orientali della Sardegna, sulle Alpi e tra sud del Lazio, Abruzzo e Molise. Più variabile e instabile, invece, il tempo sulle regioni del Sud e in Sicilia, con nuvole sparse e il rischio di rovesci e temporali su Sicilia centro-orientale, Calabria, Basilicata, Appennino campano e Puglia. Il clima sarà ancora gradevole da Nord a Sud, ma con valori in calo in Sicilia e Calabria.

Tra mercoledì 8 e giovedì 9 l’instabilità tenderà a diminuire ulteriormente al Sud. Altrove il tempo resterà perlopiù stabile e soleggiato grazie al rinforzo dell’alta pressione. Le temperature resteranno in linea con le medie stagionali o leggermente al di sopra, con valori compresi tra 25-30 gradi.