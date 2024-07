Meteo, quando si attenuerà il caldo africano?

Per tutta la settima il caldo insisterà sull’Italia. Al Nord l’apice del caldo è previsto tra giovedì 18 e sabato 20 luglio quando sperimenteremo giornate molto calde e afose con diffuse punte oltre i 35 gradi in Pianura Padana.

Tendenza meteo: caldo africano in attenuazione alla fine della settimana ma non ovunque



Per il Centro-sud la fase più calda continuerà anche nella seconda parte della settimana poi tra domenica e lunedì le temperature potrebbero calare più sensibilmente al Centro e in Sardegna per l’arrivo di aria un po’ più fresca con le temperature che si riporteranno vicine alle medie stagionali.



Nelle regioni meridionali l’attenuazione del caldo sarà più graduale e le temperature potrebbero mantenersi oltre la media anche oltre il weekend.

Maggiore incertezza sull’evoluzione per il Nord, ma lo scenario più probabile vede al momento un calo termico e quindi la tregua dal caldo intenso a cavallo del prossimo fine settimana.

Il tempo resterà stabile e soleggiato per tutta la settimana senza il transito di perturbazioni. Solo sui settori alpini potrebbe di tanto in tanto formarsi qualche annuvolamento pomeridiano con la possibilità di brevi rovesci.

Si tratta però di una tendenza meteo che vede ancora ampi margini di incertezza.