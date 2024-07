Meteo, quando finirà l'ondata di caldo? Gli ultimi aggiornamenti

Per tutta la prossima settima il caldo insisterà sull’Italia. Al Nord l’apice del caldo è previsto tra giovedì e il fine settimana quando sperimenteremo giornate molto calde e afose con diffuse punte oltre i 35 gradi in Pianura Padana. Per il Centro-sud le giornate più calde coincideranno con la metà della settimana, poi nel prossimo weekend le temperature potrebbero calare di qualche grado per l’arrivo di aria meno calda dai Balcani in un contesto comunque di caldo inteso.



Il tempo resterà stabile e soleggiato per tutta la settimana senza il transito di perturbazioni. Solo sui settori alpini potrebbe di tanto in tanto formarsi qualche annuvolamento pomeridiano con la possibilità di brevi rovesci.

Tendenza meteo: settimana rovente in tutta Italia.

Quando finirà questa lunga ondata di caldo? Al momento i due principali modelli, quello americano e quello europeo, forniscono due versioni molto diverse tra loro: una vede l’attenuazione del caldo all’inizio della settimana successiva (dal 22 luglio) con temperature in calo verso valori più normali, mentre per l’altra il caldo potrebbe addirittura proseguire a oltranza. Vi invitiamo dunque a seguire i prossimi aggiornamenti per avere maggiori dettagli.