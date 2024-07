Meteo, qualche temporale in vista ma ancora molto caldo: le previsioni per 31 luglio e 1 agosto

Il promontorio anticiclonico africano continuerà a dominare la scena meteo, determinando condizioni di tempo in prevalenza stabile e caldo intenso, specialmente al Centro-Sud dove saranno ancora possibili picchi intorno ai 40 gradi accompagnati da sostanziale assenza di precipitazioni. Anche sulle regioni settentrionali caldo e afa si faranno sentire, ma a differenza del resto d’Italia, quest’area sarà più esposta a instabilità che favorirà lo sviluppo di temporali per lo più sui rilievi e nelle vicine pianure.

Fra venerdì e il fine settimana l’anticiclone subirà un temporaneo indebolimento a causa del transito di un impulso perturbato che darà vita a una veloce fase temporalesca, con possibili fenomeni intensi inizialmente al Nord, ma in trasferimento sabato al Centro. Queste circostanze, se confermate nei prossimi aggiornamenti, contribuiranno a ridimensionare parzialmente e temporaneamente le temperature che, comunque, resteranno in gran parte sopra la media, con la prospettiva di una nuova risalita nel corso della prossima settimana.

Le previsioni meteo per mercoledì 31 luglio

Iniziali schiarite ampie in tutto il Paese. Nel corso della giornata aumento dell’instabilità sulle Alpi e l’Appennino settentrionale con possibile sviluppo di rovesci e temporali, in parziale estensione alla pianura piemontese; ancora soleggiato nel resto d’Italia. Alla sera fenomeni in attenuazione, a parte ancora qualche residuo rovescio sulle Alpi orientali; non si escludono locali rovesci anche nella val padana centrale.

Clima molto caldo e afoso, con massime comprese fra 31 e 38 gradi e picchi localmente superiori nelle zone interne del Centro-Sud; temporanei cali nelle aree interessate dai temporali. Venti per lo più deboli a regime di brezza, con residui rinforzi di Maestrale in Puglia e sullo Ionio; possibili raffiche in prossimità degli episodi temporaleschi.

Le previsioni meteo per giovedì 1 agosto

Domani tempo inizialmente soleggiato, a parte un po’ di nuvole sulle Alpi orientali con locali rovesci nel nord dell’Alto Adige. Nel pomeriggio aumento dell’instabilità lungo l’arco alpino con possibili rovesci e temporali sparsi, soprattutto nel settore centro-orientale, ma in locale estensione alla sera alle pianure del Nord-Est e alle aree pedemontane di Piemonte e Lombardia.

Insiste il caldo intenso: temperature minime dai 20 ai 26 gradi e massime fra 32 e 38 gradi con picchi anche oltre al Centro-Sud. Venti deboli a regime di brezza. Mari calmi o poco mossi.