Meteo: qualche ora di tregua, poi martedì 29 novembre altra fase di maltempo

Dopo il definitivo allontanamento dell’intensa perturbazione che ha colpito il Centro-Sud e provocato la tragica frana ad Ischia, oggi (lunedì 28 novembre) il maltempo concederà una breve tregua. Tuttavia è previsto un graduale aumento della nuvolosità al Centro-Nord e nelle due Isole maggiori per l’avvicinarsi di una nuova perturbazione (la n. 10 di novembre), con le prime piogge a fine giornata e una nuova fase di maltempo tra martedì 29 e mercoledì 30, con piogge deboli al Nord, rovesci e temporali al Sud, in Sardegna e Sicilia.

Ancora una volta questa perturbazione sarà accompagnata da un vortice di bassa pressione responsabile di un deciso rinforzo dei venti e in grado di richiamare aria più fredda sul Nord Italia, dove il clima diventerà di stampo quasi invernale. L’evoluzione successiva resta alquanto incerta.

Le previsioni meteo per lunedì 28 novembre

Nubi in aumento fin dal mattino al Centro-Nord e Sardegna. Nel pomeriggio deboli nevicate oltre 1000 metri in Trentino Alto Adige; entro sera un po’ di neve anche sulle Alpi occidentali e qualche pioggia in Liguria, bassa Toscana, Sardegna e Sicilia occidentale; nella notte temporali in Sicilia.

Temperature massime in calo al Nord e regioni centrali tirreniche, in rialzo all’estremo Sud; valori in generale non oltre i 10 gradi al Nord, fino a 16-17 in Calabria e Sicilia. Venti in attenuazione, ma ancora moderati settentrionali nello Ionio e di Scirocco in Sardegna. Mosso l’Adriatico meridionale, lo Ionio, il Canale di Sicilia e il Canale di Sardegna; poco mossi gli altri bacini.

Le previsioni meteo per martedì 29 novembre

Giornata con tempo instabile e rischio di piogge sparse e locali temporali in Sardegna, Sicilia e Calabria; molto nuvoloso o coperto nelle altre regioni settentrionali con deboli e isolate piogge e nevicate sui rilievi alpini ed appenninici fino a quote di 800-900 metri. Nubi sparse anche nel resto d’Italia ma con nuvolosità più variabile e irregolare, alternata cioè a maggiori schiarite.

Temperature minime in rialzo al Centro-Nord e in Sardegna; massime in lieve calo in Sardegna, Sicilia e regioni settentrionali. Venti in rinforzo fino a moderati o tesi in Liguria (Tramontana), alto Adriatico (da est) e al Centro-Sud (per lo più di Scirocco). Moto ondoso in aumento.