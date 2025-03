Meteo: qualche ora di tregua dal maltempo. Tra la notte e venerdì 14 piogge e neve

La settimana prosegue con l’arrivo di altre perturbazioni atlantiche sull’Italia, che porteranno fasi di maltempo, alternate solo da brevi pause, soprattutto al Nord, nelle regioni tirreniche e in Sardegna. Le piogge e i temporali potranno risultare insistenti e di forte intensità, con rischio di locali nubifragi. Sull’arco alpino sono previste nevicate con accumuli notevoli oltre i 1500/2000 metri di quota, ma la neve farà la sua comparsa anche a quote inferiori, spingendosi da venerdì 14 fino a 1000 metri.

Il Sud e la Sicilia, investite a più riprese dalle correnti sciroccali, vedranno una fase di caldo anomalo, con temperature in qualche caso quasi estive. Da domenica 16 l’arrivo di una massa d’aria più fresca riporterà rapidamente le temperature entro valori più contenuti, probabilmente anche temporaneamente inferiori alla media all’inizio della settimana. Il quadro previsionale potrebbe dar luogo a condizioni meteorologiche avverse e conseguenti situazioni di criticità. Il consiglio, dunque, è quello di seguire le allerte emesse nei prossimi giorni dalla Protezione Civile.

Le previsioni meteo per oggi (giovedì 13 marzo)

Parziale e temporanea attenuazione del maltempo, ma ancora in un contesto di tempo instabile al Nord, nelle regioni tirreniche e in Sardegna. Al mattino schiarite, anche ampie, in Piemonte, Valle d’Aosta, Ponente Ligure, versante adriatico e tra Calabria e Sicilia. Nuvole e piogge per lo più deboli e isolate nel resto dell’Italia; neve sulle Alpi centro orientali da 1300-1400 metri. Nel pomeriggio si accentua l’instabilità, con rovesci e temporali soprattutto su alto Piemonte, Lombardia, Nord-Est, Toscana e Sardegna.

In serata ulteriore peggioramento in queste stesse regioni, mentre al Sud prevale un cielo poco nuvoloso. Temperature senza grandi variazioni, con punte di 20/22 gradi su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. Venti da moderati a forti sud-occidentali. Possibili forti raffiche in Liguria, in Appennino e in Emilia Romagna. Mari molto mossi.

Le previsioni meteo per venerdì 14 marzo

Nuovo sensibile peggioramento fin dalle ore notturne al Centro-Nord per effetto di un’altra intensa perturbazione. Fino a metà giornata piogge e temporali diffusi e localmente forti su regioni settentrionali e centrali tirreniche.

Nevicate anche copiose su Alpi e Prealpi fino a 1000 metri. Cielo parzialmente nuvoloso al Sud e in Sicilia, con ampi spazi di sereno nelle zone ioniche e sull’isola. Forti venti meridionali. Temperature massime in calo al Nord; in ulteriore aumento al Sud e in Sicilia.