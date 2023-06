Anticiclone delle Azzorre protagonista nei prossimi giorni: tanto sole e caldo senza eccessi. La tendenza meteo fino al 28 giugno

L’anticiclone delle Azzorre torna a estendersi sull’Italia tra domenica e la prima parte della prossima settimana: nei prossimi giorni quindi lo scenario meteo sarà in generale stabile, con prevalenza di sole in gran parte d’Italia e solo pochi episodi di instabilità, accompagnato da un clima caldo ma senza eccessi.

La tendenza meteo fino a metà settimana

Martedì 27 giugno l’anticiclone si indebolirà leggermente, solo all’altezza delle regioni nord-orientali, dove potrà svilupparsi qualche temporale isolato, più probabile lungo le Prealpi e in Friuli Venezia Giulia. Sarà una giornata calda per gran parte del Paese, ma senza particolari eccessi: le temperature arriveranno intorno ai 30 gradi circa nella maggior parte delle città italiane, con pochi picchi superiori. Nella notte tra martedì e mercoledì saranno possibili temporali anche sul settore orientale della Val padana e sulla Romagna.

Nella giornata di mercoledì le temperature subiranno poi un lieve calo sulle regioni centro-settentrionali, che andranno quindi incontro a un’attenuazione del caldo. Nelle ore più calde della giornata potranno svilupparsi temporali isolati sull’Appennino ligure, in Toscana e in prossimità dell’Appennino centrale. Seguiteci nei prossimi aggiornamenti per conoscere maggiori dettagli.