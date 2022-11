Meteo prossima settimana: le previsioni del tempo per la fine di novembre

Le previsioni meteo degli ultimi giorni del mese di novembre sono all'insegna del maltempo. Pioggia e nubifragi, anche localmente intensi, hanno colpito nelle ultime ore buona parte del Centro-Sud facendo registrare danni ingenti in diverse zone come ad Ischia travolta da una frana. Scopriamo cosa succederà nei prossimi giorni.

Meteo, novembre termina con il pericolo nubifragi al Centro-Sud

La fine del mese di novembre ha portato in buona parte del paese un'ondata di maltempo senza precedenti. Negli ultimi giorni del mese, infatti, le previsioni segnalano la presenza di forti piogge accompagnate da venti di burrasca e in alcuni casi anche da mareggiate. Non solo, per la giornata di domenica 27 novembre al Sud persiste il pericolo nubifragi dopo la violentissima frana che ha colpito l'isola di Ischia. Il passaggio della perturbazione n.9 del mese, accompagnata da una circolazione ciclonica in approfondimento sul Tirreno meridionale e nelle prossime ore verso il Canale di Sicilia, ha colpito principalmente le regioni del Sud che hanno dovuto fare i conti con rovesci intensi e nubifragi.

Per la giornata di domenica 27 novembre assisteremo ad una Italia climaticamente divisa in due. Al Nord, regioni centrali tirreniche, Umbria, coste campane e Sardegna sole e bel tempo, nuvole al Centro, mentre al Sud e Isole tempo perturbato con piogge e rischio nubifragi su bassa Calabria ionica e Sicilia orientale. In calo anche le temperature che al Nord si avvicineranno intorno allo zero.

Meteo, le previsioni degli ultimi giorni di novembre: una tregua di sole 24h

Come saranno gli ultimi giorni di novembre dal punto di vista climatico? Le previsioni meteo per lunedì 28 novembre segnalano nuvole al Centro-Nord e Sardegna, mentre schiarite al Sud e Sicilia. Con l'arrivo della sera è previsto un peggioramento nelle Isole dove è previsto il ritorno della pioggia. Le temperature minime in calo al Centro-Sud, mentre al Nord la colonnina di mercurio si avvicinerà verso lo zero. Si tratta però di una tregua passeggera visto che dalle prime ore di martedì 29 novembre è previsto il passaggio di una nuova perturbazione collegata ad una circolazione ciclonica diretta verso il Sud e le Isole.

Non è ancora chiaro quali saranno gli effetti di questa nuova perturbazione, la n.10 del mese, ma le previsioni delineano che ad essere colpite saranno principalmente le regioni del Sud, le Isole e il medio versante Adriatico. A secco invece resterebbe il Nordovest. La situazione sarà identica nella giornata di mercoledì 30 novembre con maltempo diffuso al Centro-Sud e possibili nevicate in Appennino fino a 1300-1400 metri.