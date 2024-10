Meteo: prossima settimana al via con piogge al Sud e più sole al Nord. La tendenza

Nei primi giorni della prossima settimana dovrebbe gradualmente rafforzarsi un lungo corridoio di alta pressione esteso dall’Atlantico (anticiclone delle Azzorre) fino all’Europa centrale ed ai Balcani. La sua influenza sull’Italia riguarderà soprattutto le regioni centro-settentrionali mentre più a sud nel basso Mediterraneo si isolerà una blanda circolazione di bassa pressione “figlia” del vortice presente attualmente sul nostro Paese. La massa d’aria sull’Italia dovrebbe rimanere nel complesso mite con temperature per lo più sopra le medie stagionali, in particolare al Centronord.

La tendenza per l'inizio della prossima settimana

Più nel dettaglio lunedì 21 dovrebbe risultare una giornata abbastanza soleggiata sulle regioni centro-settentrionali con un po’ più di nuvole su Alpi, Appennino e pianure del Nordovest. Al Sud un flusso orientale umido e un po’ instabile potrà determinare alcuni rovesci sparsi sullo Ionio, con possibili temporali a ridosso della Sicilia, e alcune piogge nell’est della Sardegna; altrove nubi meno diffuse e tempo più asciutto. Nelle temperature prevarranno i lievi aumenti. I venti da est potranno risultare moderati o tesi sullo Ionio e in prossimità della Sardegna.

Martedì 22 la depressione tenderà a risalire di nuovo verso nord con nuvole e qualche pioggia che potranno coinvolgere anche il Centro, in particolare il Lazio, la bassa Toscana e l’Appennino. Al Sud una nuvolosità molto irregolare potrà essere associata a qualche pioggia o rovescio principalmente in Sicilia, in forma più occasionale nel sud della Calabria, in Campania e nell’est della Sardegna. Al Nord tempo ancora asciutto e parzialmente soleggiato. Le temperature torneranno a calare lievemente in molte zone mantenendosi comunque miti. Venti di Scirocco fino a localmente moderati al Sud. Per conferme di questa evoluzione e maggiori dettagli seguite gli aggiornamenti dei prossimi giorni.