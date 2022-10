Meteo, prosegue l'Ottobrata: tempo stabile e clima mite

Prosegue la fase anticiclonica sull’Italia con le temperature che, dopo un temporaneo e lieve calo, tornano a salire. La stabilità atmosferica favorisce molte schiarite ma anche il ristagno dell’umidità in Val Padana, dove si formano strati di nubi basse e qualche nebbia.

Il clima mite sembra destinato a proseguire anche nel resto della settimana dove nelle aree più soleggiate i valori saranno fino a 3-5 gradi sopra le medie stagionali, con punte intorno ai 25 gradi. La massa d’aria sarà ha caratteristiche quasi estive anche in quota, con lo zero termico fino a 4000-4200 metri.

Le previsioni meteo mercoledì 5 ottobre

Tempo soleggiato su gran parte dell’Italia. Strati di nubi basse a tratti anche compatte nelle zone prealpine e nella pianura piemontese e nelle Venezie. Altrove cielo in prevalenza sereno, con un po’ di nubi sparse in Appennino, sulle Isole e qualche velatura in transito sull’Adriatico e al Sud. All’alba possibili banchi di nebbia in diradamento lungo il Po e nelle valli interne di Umbria e Toscana.

Temperature massime stazionarie o in leggero aumento: valori per lo più tra 21 e 25 gradi. Venti moderati da est nel Canale di Sardegna, da nordest tra basso Adriatico e Ionio.

Le previsioni meteo per giovedì 6 ottobre

Altra giornata stabile e prevalentemente soleggiata. Nubi sparse saranno possibili nel sud della Sardegna e al mattino anche nelle Venezie con possibili banchi di nebbia in diradamento tra il basso Veneto e l’Emilia. Altrove cielo per lo più sereno o al più temporaneamente velato.

Temperature stabili o in ulteriore lieve aumento con valori massime per lo più sopra le medie stagionali e punte fino ai 25-27 gradi. Ancora un po’ di vento nel Canale di Sardegna, intorno al Salento e sullo Ionio.