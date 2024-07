Meteo, primo weekend di luglio tra caldo intenso e forti temporali: le previsioni da sabato 6

Al via il primo weekend di luglio con un imminente peggioramento meteo al Nord, dove si attende il passaggio della coda di una nuova perturbazione atlantica (la numero 3 del mese). Nelle prossime ore, infatti, aumenterà l’instabilità atmosferica, destinata ad accompagnarci per tutta la giornata di domenica. Il calore e l’umidità che ancora si stanno accumulando in prossimità del suolo potranno favorire lo sviluppo di episodi temporaleschi localmente violenti, dunque si raccomanda la massima attenzione.

Al Centro-Sud, per contro, va in scena l’anticiclone africano, garanzia di sole e di clima da piena estate. Le temperature qui sono in aumento, complice la risalita di aria sub-tropicale: in particolare da domani, quando prenderà ufficialmente il via la quarta ondata di calore della stagione.

La prossima settimana sarà infatti rovente, con i termometri diffusamente fin verso i 36-37 gradi e con il picco atteso probabilmente tra giovedì e sabato quando nelle aree interne peninsulari e sulla Sicilia si potranno raggiungere i 40°C. Il caldo è destinato ad intensificarsi anche sulle regioni settentrionali, in particolare sull’Emilia Romagna, ma senza i valori estremi del Centro-Sud: qui in compenso crescerà di nuovo l’afa, in attesa di una tregua che potrebbe arrivare nel weekend del 13-14 luglio.

Le previsioni meteo per sabato 6 luglio

Sabato tempo stabile e soleggiato su Emilia orientale, Romagna, coste dell’alto Adriatico, al Centro-Sud e sulle Isole, fatto salvo il passaggio di nubi medio-alte dal pomeriggio sulla Sardegna e modesti cumuli in sviluppo lungo la dorsale appenninica. Nel resto del Nord si profila un peggioramento, con i primi fenomeni in mattinata nelle Alpi centrali e occidentali.

Tra il pomeriggio e la sera l’instabilità, con rovesci o temporali isolati, si estenderà verso le pianure del Piemonte, del nord e ovest Lombardia, e verso est sul Trentino Alto Adige, tra il nord del Veneto ed il Friuli. Rischio di fenomeni violenti, con grandinate e colpi di vento.

Temperature massime in leggero calo all’estremo Nord-Ovest, per lo più in aumento nel resto del Paese, più sensibile sulla Sardegna dove si supereranno i 35 gradi. Venti di Scirocco in rinforzo sui mari di ponente.

Le previsioni meteo per domenica 7 luglio

Pochi cambiamenti in vista per le regioni centro-meridionali, anche se con il passaggio di qualche banco nuvoloso, a carattere molto irregolare. Sulle regioni centrali non si escludono occasionali fenomeni, più probabili sulla Toscana. Al Nord cielo in prevalenza nuvoloso, salvo schiarite sull’Emilia Romagna.

Nuvolosità più densa, associata a rovesci o temporali frequenti sin dal mattino, su regioni di Nord-Ovest e zone montuose del Triveneto, nel corso del pomeriggio-sera anche sulle pianure di Veneto ed Emilia. Permane il rischio di fenomeni localmente intensi.

Temperature massime in aumento su gran parte del Centro-Sud, fino a 37-38 gradi nelle Isole. Venti moderati o tesi di Scirocco su Ligure e Tirreno, raffiche nelle aree temporalesche.