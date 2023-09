Meteo, Primo weekend d'Autunno: sabato 23 piogge, temporali e aria fresca

Nel weekend dell'equinozio vivremo un primo assaggio d'autunno in Italia per il passaggio di un’intensa perturbazione (la numero 6 del mese) che nel corso della giornata di sabato 23 attraverserà gran parte d’Italia, portando piogge sparse, anche di forte intensità, in gran parte delle nostre regioni.

La perturbazione è accompagnata da correnti di aria fresca che, nel propagarsi sulla nostra Penisola, favoriranno la formazione di un centro di bassa pressione che renderà l’atmosfera particolarmente instabile e causerà un diffuso e deciso calo termico: lo sbalzo termico al Centro-Sud sarà notevole e, soprattutto nelle regioni meridionali, dopo il caldo anomalo degli ultimi giorni le temperature fra domenica 24 e lunedì 25 scenderanno addirittura su valori inferiori alle medie stagionali.

La depressione mediterranea insisterà sui mari e sulle regioni meridionali probabilmente fino a metà settimana, in seguito si andrà incontro ad un miglioramento. Al Nord miglioramento da domenica, in vista di una settimana, l’ultima di settembre, di sole e caldo di nuovo oltre la norma.

Primo weekend d'Autunno: le previsioni meteo per sabato 23

Al mattino nuvole ovunque: nel corso del giorno piogge sparse, accompagnate da numerosi temporali, praticamente su tutte le regioni. Temperature quasi dappertutto in calo, più sensibile al Centro-Sud. Ventoso per intensi ventri di Maestrale sui mari di ponente.

Le previsioni meteo per domenica 24

Prevalenza di tempo bello al Nord. Nuvole altrove, con rovesci e temporali nel corso del giorno al Sud e regioni centrali adriatiche.

Temperature: in ulteriore calo al Centro-Sud e sulla Sicilia dove si porteranno al di sotto della norma. In lieve rialzo al Nord, in tutta Italia non oltre 25-26 gradi. Venti: moderati o tesi settentrionali su regioni centrali, Isole e mari prospicienti.