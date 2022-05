Meteo primo maggio, perturbazione sull'Italia: ecco dove piove

Una perturbazione (la numero 9 di aprile) sta avanzando sull'Italia e nella giornata di ieri ha già iniziato a influenzare le condizioni meteo in parte del Nord. Oggi, Primo Maggio, il sistema perturbato attraverserà le regioni centro-settentrionali portando nuvole sparse e un aumento dell’instabilità e del rischio pioggia, anche associate a temporali. Nubi in transito anche all’estremo Sud, lambito da una perturbazione africana in movimento transito verso lo Ionio e la Grecia.

Lunedì entrambe le perturbazioni si allontanano verso i Balcani lasciando però dietro di se un'atmosfera instabile che favorirà nelle ore centrali della giornata lo sviluppo di alcuni rovesci o temporali sulle Alpi e nelle zone interne del Centro-Sud. Nei prossimi giorni temperature primaverili sull’Italia con valori nella norma, ovunque intorno ai 20 gradi con punte che tra martedì e mercoledì arriveranno anche intorno ai 24°C.

Le previsioni meteo per domenica 1 maggio

Nubi sparse al Centro-Nord con tempo instabile: nel corso del giorno, specie da metà giornata, rischio di locali piogge anche a carattere di rovescio e temporale, più probabili su aree montuose del Nord e zone interne del Centro. Nuvolosità irregolare anche al Sud e nelle Isole, con qualche pioggia possibile in Appennino, Salento, Calabria meridionale, Sicilia e nordest della Sardegna.

Temperature massime per lo più in lieve calo con valori intorno ai 20 gradi. Venti deboli. Mari poco mossi.

Le previsioni meteo per lunedì 2 maggio

Lunedì al mattino sereno o poco nuvoloso su Nord-Ovest, regioni tirreniche, Sardegna e Sicilia; nubi sparse altrove con qualche pioggia tra Molise e Puglia. Nel pomeriggio tempo instabile, con sviluppo di rovesci o temporali su Alpi centro-orientali, Appennino settentrionale, zone interne del Centro-Sud, Puglia meridionale, Basilicata, nordest della Calabria.

Temperature massime in lieve calo su Abruzzo, Molise e Sud peninsulare; stazionarie o in lieve aumento altrove; valori intorno a 20°C. Venti di debole intensità, settentrionali al centro-Sud. Mari: mossi Canale di Sicilia e Ionio meridionale; calmi o poco mossi gli altri bacini.