Meteo, primavera al via con l'alta pressione: 20 marzo stabile e molto mite

Al via la primavera anche dal punto di vista astronomico con l’equinozio del 20 marzo. La debole perturbazione di domenica 19 lascerà qualche effetto residuo ma la tendenza meteo comunque va verso un rinforzo dell’alta pressione che non sarà molto robusta ma comunque in grado di garantire condizioni di stabilità dappertutto.

Tendenza meteo, 20 marzo con alta pressione e tempo stabile. Primavera al via con aria mite

Lunedì ancora molte nuvole al Centro-sud mentre l'unica zona dove porrebbero verificarsi ancora delle piogge sarà la Sardegna meridionale. Al Nord ampie schiarite specialmente al Nordovest, mentre al Nordest avremo qualche annuvolamento in più.

Temperature in graduale aumento, in particolare le minime dappertutto. Massime in rialzo al Centro-nord poi da martedì il lieve rialzo sarà più generalizzato. Da metà settimana potremo toccare e superare i 20 gradi da Nord a Sud.

Martedì nuvolosità in diradamento con maggiori schiarite poi da mercoledì probabilmente l’alta pressione tenderà a insistere al Centro-sud, mentre sul suo bordo settentrionale scorreranno delle perturbazioni sull’Europa centrale e il Nord Italia vedrà dunque un aumento dell’instabilità: mercoledì nel settore prealpino e alpino centro-occidentale con brevi rovesci. Situazione simile nella giornata di giovedì ma con tendenza a un aumento della nuvolosità al Nord e qualche goccia di pioggia possibile sulla Liguria.