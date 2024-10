Meteo, Ponte di Ognissanti: gli ultimi aggiornamenti

Alta pressione in rinforzo sull'Italia per il Ponte di Ognissanti: nessuna pioggia, prevalenza di sole e clima molto mite per il periodo. La tendenza meteo

Tendenza 29 Ottobre 2024 - ore 11:55 - Redatto da Meteo.it Tendenza 29 Ottobre 2024 - ore 11:55 - Redatto da Meteo.it