Meteo, ponte di Ognissanti con maltempo e forti venti

Il ciclone mediterraneo che ha colpito Sicilia e Calabria è in fase di allontanamento verso il Mediterraneo orientale. Nel frattempo, l’ultima perturbazione di ottobre, la numero 6, ha raggiunto l’Italia dove oggi porterà un po’ di piogge al Nord-Ovest e sulle regioni tirreniche e dei temporali in Sardegna; piogge e rovesci torneranno anche sulla Sicilia. Lunedì un’altra e più intensa perturbazione atlantica, la numero 1 di novembre, investirà l’Italia, accompagnata da forti venti, con piogge a tratti intense soprattutto sulle regioni del Centro-Nord; al Sud e in Sicilia molte nuvole, ma con poche piogge. Seguirà un generale miglioramento nella giornata di martedì, in attesa mercoledì di una nuova perturbazione (la n. 2 di novembre) accompagnata da piogge in gran parte delle nostre regioni e da un calo delle temperature al Centro-Nord.

Previsioni meteo per domenica 31 ottobre

Domenica sulle regioni del versante adriatico, dal Nord-est fino alla Puglia, nuvolosità irregolare alternata a schiarite. Nel resto del Paese cielo da nuvoloso a coperto con piogge per lo più deboli e intermittenti al Nord-Ovest e regioni tirreniche della Penisola; piogge più diffuse in Sicilia, soprattutto in serata; temporali in Sardegna. Temperature massime in lieve calo nelle Isole; senza grandi variazioni altrove, con valori inferiori alla media al Nord-Ovest.

Venti di Scirocco in rinforzo sui mari di ponente. Mossi il Mar Ligure, il Tirreno occidentale, il Canale di Sicilia e lo Ionio; molto mossi quelli intorno alla Sardegna.

Previsioni meteo per lunedì 1 novembre

Lunedì condizioni di maltempo al Centro-Nord e in Sardegna con cielo molto nuvoloso o coperto, piogge diffuse a tratti intense e possibili temporali in Sardegna e regioni centrali tirreniche. Al Sud e in Sicilia molte nubi ma con poche e deboli piogge tra Sicilia e Calabria. In serata peggiora in Campania con rischio di rovesci e temporali, migliora al Nord-Ovest e Sardegna.

Temperature miti nonostante il maltempo con punte oltre i 20 gradi al Sud e Isole. Venti da moderati a forti in gran parte d’Italia, in prevalenza di Scirocco. Mari mossi o molto mossi.