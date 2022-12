Meteo: Ponte dell'Immacolata tra clima mite, piogge intense e neve. La tendenza

Secondo gli ultimi aggiornamenti, la giornata dell'Immacolata (giovedì 8 dicembre), trascorrerà con tempo in prevalenza stabile, ampi rasserenamenti sulle Alpi e all'estremo Nord-Est, in Sicilia e Calabria. Maggiore nuvolosità nel resto d'Italia, con cielo coperto in particolare dal pomeriggio su Liguria, Emilia e regioni tirreniche con i primi effetti dell'avvicinarsi di una nuova perturbazione (la n.3 del mese) che dal pomeriggio darà luogo a qualche rovescio su Liguria di levante, Toscana e Campania; in serata rapido peggioramento con piogge e rovesci che si estenderanno alle altre zone di pianura del Nord e tutto il versante tirrenico fino al nord della Campania.

Tra la notte seguente e venerdì 9 dicembre la perturbazione attraverserà tutto il Centro-Nord coinvolgendo anche la Sardegna con possibili rovesci o temporali anche di forte intensità sul medio versante tirrenico, piogge più insistenti sulle Venezie e nevicate su Alpi e Prealpi a partire dai 1500-1600 metri. Il Sud e la Sicilia saranno interessate solo marginalmente dalla perturbazione con della nuvolosità sparsa e qualche pioggia o rovescio in Campania. La perturbazione sarà accompagnata da intensi venti meridionali che investiranno tutti i mari italiani e gran parte delle nostre regioni, responsabili giovedì 8 di un rialzo termico al Sud e in Sicilia e di un aumento delle temperature più generale al Centro-Sud e in Emilia Romagna venerdì, con valori oltre la norma.

Nel weekend non si esclude un sensibile calo termico su tutta l'Italia: la tendenza meteo

Tra sabato 10 e domenica 11 dicembre la ventilazione tenderà gradualmente a disporsi da nord-ovest con un forte Maestrale domenica sui mari di ponente e un sensibile calo termico che potrebbe interessare il nostro Paese.

Secondo i dati attualmente a nostra disposizione, le condizioni di instabilità sabato potrebbero estendersi alle regioni meridionali e alla Sicilia con rischio di forti temporali nelle zone tirreniche e nell'Isola; piogge e rovesci sono previsti ancora in gran parte del Centro e nevicate sulle Alpi orientali. Le regioni di Nord-Ovest potrebbero beneficiare di condizioni di tempo più stabile con delle schiarite. Seguiteci nei prossimi aggiornamenti per conoscere maggiori dettagli e conferme su questa evoluzione.