Meteo: Ponte dell'Immacolata con pioggia e neve a bassa quota! Ecco dove

Una perturbazione molto veloce (la n.3 del mese) attraverserà il Centro-Nord del Paese nel corso della giornata di venerdì 9 dicembre. Nel dettaglio, cielo molto nuvoloso al Centro-Nord con qualche schiarita possibile dal pomeriggio sulle regioni nord occidentali. Nelle regioni centrali adriatiche e nelle Isole maggiori nuvolosità irregolare. Nel corso della notte si avranno numerose precipitazioni al Centro-Nord, nevose anche a quote molto basse in Piemonte e nelle aree alpine. Precipitazioni diffuse al mattino su Nordest, Lazio, Toscana, Marche settentrionali e Umbria; fenomeni in esaurimento in Lombardia e sulla Liguria. Sulle Alpi centro orientali la neve scenderà fino a quote basse.

Nelle ore pomeridiane fenomeni in esaurimento su gran parte delle regioni settentrionali, eccetto che all'estremo Nord-Est. Qualche rovescio e isolati temporali saranno possibili al Centro, specie nelle zone interne delle regioni tirreniche. La sera possibili rovesci anche sulla Campania, sulla Sardegna nordoccidentale e nel sud della Puglia. Temperature in rialzo quasi ovunque nei valori minimi; massime senza grosse variazioni al Nord, in aumento altrove. Venti deboli al Nord, salvo rinforzi di Tramontana sulla Liguria; moderati meridionali al Centro, tesi da sud o sudovest al Sud e sulle isole. Mari: poco mossi mar Ligure e Adriatico settentrionale; mossi l’Adriatico centrale e meridionale; molto mossi gli altri bacini fino a localmente agitati alto Ionio e Tirreno centrale.

Nel weekend insiste la pioggia e si intensificano i venti con graduale afflusso di aria più fredda: la tendenza meteo

Sabato 10 dicembre la perturbazione insisterà portando precipitazioni diffuse soprattutto sui settori centrali tirrenici della Penisola, sulle Marche, in Sardegna e sulle regioni di Nord-Est. Intensi venti meridionali manterranno il clima mite sulle regioni centro meridionali e sulle Isole maggiori.

Domenica 11 dicembre sarà una giornata ancora molto ventosa su gran parte del Paese con forti venti da ovest o nord-ovest al Centro-Sud e Foehn nelle valli alpine. Gradualmente affluirà aria più fredda. La probabilità di precipitazioni sarà più elevata al Nord-Est, Emilia Romagna e Sardegna.