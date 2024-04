Meteo: ponte del 25 aprile molto variabile. Quando andrà via il freddo artico?

La circolazione atmosferica di stampo invernale che sta interessando il nostro continente e l’Italia, perderà vigore nella seconda parte della settimana, con conseguente attenuazione delle correnti artiche. Un primo effetto sarà la risalita delle temperature che, tuttavia, resteranno sotto la media fino a venerdì 26 aprile.

Da sabato 27 comincerà ad affluire aria più mite che riporterà le temperature inizialmente nella media e successivamente, da domenica 28, anche al di sopra, specie al Centro-Sud.

Condizioni meteo variabili nel corso del ponte del 25 aprile: ecco dove sarà possibile qualche pioggia. La tendenza

Per quel che riguarda le condizioni del tempo, durante il ponte del 25 aprile prevarranno condizioni di variabilità primaverile con passaggi di nubi alternati a fasi più soleggiate e la possibilità di brevi piogge o rovesci: giovedì 25 per lo più nelle zone interne del Centro-Sud, venerdì lungo l’Appennino e al Nord-Ovest, sabato in Toscana, Emilia e parte delle regioni nord-occidentali, domenica all’estremo Nord-Ovest.