Meteo, Ponte del 25 aprile tra sole e temporali

Le condizioni meteo previste per il weekend del 22-23 aprile e per il Ponte del 25 aprile saranno all'insegna della classica variabilità primaverile, con giornale soleggiate alternate a fasi più instabili e temporalesche.

Tendenza meteo: sabato 22 aprile stabile poi nuova perturbazione

Sabato 22 aprile sarà una giornata segnata da un aumento della pressione atmosferica su tutta l’Italia che assicurerà tempo stabile e in prevalenza soleggiato con temperature primaverili e qualche annuvolamento innocuo solo al Nord. Domenica 23 una nuova perturbazione atlantica, la numero 6 del mese, attraverserà il Nord Italia risultando più attiva sui settori a Nord del Po e sul Nordest.

Nello scenario più probabile lunedì 24 aprile la coda della perturbazione giunta domenica al Nord genererà ancora dell’instabilità sulle regioni centro-meridionali, più accentuata sull’Appennino centrale e al Sud. Per la tendenza meteo di martedì 25 aprile al momento gli aggiornamenti dei modelli indicano una giornata per lo più soleggiata e mite in gran parte del Paese.