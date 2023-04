Meteo, Ponte del 25 Aprile al via con il sole, ma una perturbazione riporterà pioggia e temporali

Nel Ponte del 25 Aprile le previsioni meteo vedono l'arrivo di una nuova perturbazione che tra domenica 23 e lunedì 24 porterà piogge e temporali, prima al Nord e poi al Centro-Sud, specie nelle zone interne.

La giornata di venerdì 21 sulle regioni settentrionali sarà ancora condizionata dalla perturbazione n.4 del mese che, seppure in allontanamento, determinerà ancora delle precipitazioni sparse con la possibilità di isolati rovesci o temporali nel pomeriggio nelle Venezie e in Emilia Romagna; i fenomeni si esauriranno comunque in serata. Al Centro-Sud sarà una giornata prevalentemente soleggiata, specie lontano dai monti dove insisterà una maggiore nuvolosità, più densa e associata anche a qualche rovescio o temporale lungo l’Appennino marchigiano e abruzzese. Le temperature massime saranno in rialzo al Nordest e su gran parte del Centrosud. I venti saranno per lo più deboli salvo rinforzi dai quadranti orientali sulla Sicilia.

Nel Ponte del 25 Aprile nuova perturbazione: attese piogge e temporali

Il weekend del 22 e 23 comincerà poi con una giornata di sabato di tempo diffusamente stabile da Nord a Sud e prevalentemente soleggiato grazie al temporaneo promontorio di alta pressione. Le temperature saranno in ulteriore aumento, più sensibile al Nord e con punte fino ai 22-24 gradi. Sarà un po’ ventilato sul basso Adriatico e all’estremo Sud. Nel corso di domenica 23 l’alta pressione sarà già in graduale indebolimento per l’arrivo da ovest della parte avanzata di una perturbazione atlantica. Le sue nuvole raggiungeranno dapprima il Nord-Ovest e la Sardegna per poi estendersi gradualmente entro la fine del giorno fino a gran parte del Centro-Nord e della Sicilia. Alcune piogge sarebbero attese nel pomeriggio sulle regioni di Nord-Ovest tra Valle d’Aosta, Piemonte e ovest Lombardia. Poi tra sera e notte, secondo le attuali proiezioni, le piogge potrebbero estendersi fino al Nordest e alla Sardegna. Lievi cali nelle temperature saranno possibili all’estremo Nord-Ovest e in Sardegna mentre altrove, anche grazie a una debole ventilazione meridionale, avremo valori stabili o in lieve aumento.

Lunedì 24 dovrebbe migliorare fin dal mattino al Nord-Ovest, mentre al Nord-Est le eventuali piogge dovrebbero esaurirsi solo tra pomeriggio e sera. Al Centro-Sud possibile fase di instabilità, con rischio di fenomeni anche a carattere di rovescio e temporale, nelle zone interne peninsulari e nelle Isole maggiori. L'instabilità sarà accompagnata anche da un calo termico, per l'afflusso di aria più fresca, sospinta da venti settentrionali anche moderati.

Martedì 25 Aprile, ultimo giorno del Ponte festivo, un po' di instabilità potrebbe ancora interessare le zone Appenniniche e quelle interne e montuose della Sicilia, mentre un sistema nuvoloso in transito Oltralpe potrebbe lambire le Alpi più settentrionali. L'evoluzione descritta mostra ancora un margine di incertezza: vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.