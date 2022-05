Meteo, Ponte del 2 giugno rovente. Anticiclone Africano sull'Italia: temperature fino a 40 gradi, ecco dove

Il mese di giugno e dunque anche l’estate meteorologica esordiranno con una nuova espansione dell’anticiclone africano verso il mediterraneo centrale: direttamente investita sarà proprio l’Italia, dove è atteso un afflusso di aria molto calda di origine subtropicale, responsabile di un aumento sensibile delle temperature. Il Ponte del 2 Giugno sarà dunque rovente in molte regioni d'Italia, con temperature anche oltre i 35 gradi, fino a sfiorare i 40.

Da metà settimana infatti si conferma l’avvio della seconda precoce ondata di caldo in particolare sulle regioni del Centro-Sud e sulle Isole, dove tra mercoledì 1 e domenica 5 si potrebbero raggiungere e superare i 35 gradi. La regione più rovente sembra essere la Sardegna: qui a partire da venerdì non escludiamo picchi fino ai 40 gradi.

Seppure con valori di temperatura meno elevati, farà caldo anche al Nord, in particolare in Emilia Romagna, dove con il passare dei giorni aumenterà il disagio dovuto all’afa. I settori più settentrionali tuttavia si troveranno ai margini della cupola africana e potranno risentire di leggere infiltrazioni di aria umida atlantica, con alcuni passaggi nuvolosi e lo sviluppo di locali episodi di instabilità.

Caldo in sensibile aumento al Centro-Sud: la tendenza per mercoledì 1 giugno

Mercoledì 1 in particolare non si escludono isolati e brevi temporali pomeridiani nel settore alpino, in Trentino Alto Adige e lungo le Prealpi venete. Per il resto sole e temperature fino a 33-34 gradi al Centro-Sud, con punte di 35-36 su Sicilia e Sardegna.

Resta molta incertezza circa la durata di questa ondata di calore: gli ultimi aggiornamenti a nostra disposizione non escludono una interruzione tra domenica 5 e lunedì 6, con il passaggio di una perturbazione atlantica accompagnata da aria più fresca. Al momento si tratta solo di una ipotesi, attendiamo quindi sviluppi.