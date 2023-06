Meteo, Ponte del 2 giugno instabile: temporali diffusi specie dal pomeriggio, ecco dove

Un’area di instabilità atmosferica continua a riguardare l’Italia nel Ponte del 2 giugno: ci attendono quindi giornate spesso soleggiate al mattino, ma con il rischio di locali, improvvisi e forti temporali soprattutto nel pomeriggio. L’alta pressione resta, infatti, lontano dall’Italia, posticipando così il momento in cui il tempo comincerà a farsi con insistenza soleggiato e più caldo.

Nel fine settimana questa fase instabile si farà ancora più accentuata, coinvolgendo non solo i settori interni e di montagna, ma anche la Pianura Padana con possibili fenomeni fin dal mattino. In questo contesto il quadro termico non subirà grossi scossoni e le temperature rimarranno nel complesso vicine ai valori medi stagionali.

Anche per la prossima settimana non si prevede un rinforzo deciso della pressione atmosferica, la situazione sembra dunque destinata a restare instabile e dinamica.

Le previsioni meteo per venerdì 2 giugno

Al mattino poca nuvolosità e tempo in prevalenza soleggiato; un po’ di nubi in Calabria con isolati, locali e brevi piovaschi.

Nel pomeriggio nuvolosità in aumento, soprattutto sulle zone interne e montuose del Paese: isolati acquazzoni e temporali su Alpi, Appenino, settori interni della Penisola e delle Isole; occasionali sconfinamenti più probabili su Venezia Giulia, regioni centrali tirreniche, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Temperature massime in leggero rialzo nel versante adriatico, con poche variazioni altrove.

Le previsioni meteo per sabato 3

Altra giornata instabile, soprattutto al Nord con rovesci e temporali possibili fin dal mattino, anche in Pianura Padana. Nel pomeriggio sviluppo di fenomeni anche sui settori interni e montuosi della Penisola e delle Isole Maggiori.

Temperature senza grandi variazioni, valori vicini alle medie climatiche che caratterizzano questo periodo dell’anno. Venti in generale deboli, ma attenzione alle raffiche durante i temporali.