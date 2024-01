Ancora poca pioggia e temperature oltre la norma, ma entro l'Epifania cambia tutto: le previsioni meteo dal 4 gennaio

Correnti umide e temperate insistono su gran parte del continente in questo inizio 2024, dominando lo scenario meteo anche in Italia dove, anche oggi, contribuiranno a mantenere un clima dal sapore più autunnale che invernale, con temperature ben al di sopra della media stagionale.

Per i prossimi giorni si conferma, tuttavia, un deciso cambio di scenario. Infatti, domani una perturbazione raggiungerà l’Italia portando precipitazioni al Nord, nelle regioni centrali tirreniche e in Sardegna. In seguito, in prossimità della nostra penisola prenderà forma un vortice ciclonico, che nel weekend dell’Epifania investirà anche il resto del Paese con precipitazioni a tratti intense e localmente temporalesche, specie al Centro-Sud. Da segnalare un notevole rinforzo dei venti che, specie fra la seconda parte di sabato e la giornata di domenica, potranno arrivare anche intorno ai 100 km/h al Sud e sulle Isole.

Fra venerdì e sabato si prevedono anche nevicate abbondanti in quota sulle Alpi.

In seguito al passaggio di questo sistema perturbato le correnti cambieranno radicalmente direzione, divenendo prevalentemente settentrionali: di conseguenza verrà favorita la discesa di masse d’aria molto fredda che daranno origine a un brusco crollo delle temperature, sensibile soprattutto all’inizio della prossima settimana quando il clima si farà decisamente invernale.

Le previsioni meteo per giovedì 4 gennaio

Oggi tempo in prevalenza stabile sull’Italia, ma con ancora un po’ di nuvole compatte sul basso Tirreno, nel Lazio e zone interne del Centro, e possibili locali piogge al mattino sulla Calabria tirrenica. Nel resto del Paese cielo per lo più sereno o poco nuvoloso, a parte la presenza di strati bassi e nebbie al mattino nel settore dell’alto Adriatico e sulla bassa pianura Padana. Temperature massime in ulteriore lieve aumento e decisamente sopra la media con picchi di 18-22 gradi al Centro-Sud. Ancora un po’ ventoso sulle regioni centro-meridionali per venti mediamente occidentali.

Le previsioni meteo per venerdì 5 gennaio

Nubi in aumento con piogge inizialmente al Nord-Ovest, ma in graduale estensione a Emilia Romagna, Veneto, regioni centrali tirreniche e Sardegna entro il pomeriggio, fino a raggiungere il resto del Nord-Est alla sera. Fenomeni a tratti intensi soprattutto al Nord-Ovest e quota neve fra 1.000 e 1.400 metri sulle Alpi, ma in abbassamento sotto i 1000 metri in giornata sulle Alpi occidentali. Temperature massime in calo al Centro-Nord, più marcato sulle regioni nord-occidentali. Venti in rinforzo dai quadranti meridionali.