Meteo: qualche pioggia a fine gennaio. La tendenza per l'inizio di febbraio

Lunedì 30 gennaio si smorzano le correnti fredde con un'attenuazione dell'instabilità che fino a domenica 29 gennaio interesserà alcune zone del Sud e, in maniera sporadica, il medio Adriatico. Giornata a tratti nuvolosa tra la Liguria e la Toscana, buona parte del Sud e delle Isole; annuvolamenti anche a ridosso delle Alpi settentrionali; deboli nevicate sui confini dell'Alto Adige. Temperature in lieve rialzo, perlopiù nei valori massimi; ancora sotto la media al Centro-Sud. Valori del primo mattino leggermente sotto zero al Nord e in pianura.

Sempre nella giornata di lunedì un fronte freddo si addossa alle Alpi, sfiorando il medio Adriatico, il Sud e la Sicilia con poche precipitazioni tra la notte e il mattino di martedì 31 gennaio tra la bassa Calabria e la Sicilia nord orientale; neve sui relativi rilievi intorno ai 1100 metri. Al mattino qualche pioggia isolata tra il Molise e la Puglia. Altrove tempo più stabile con prevalenza di schiarite. Tra pomeriggio e sera fenomeni in esaurimento. Temperature perlopiù stazionarie, con lievi rialzi al Nord e nel settore tirrenico, comprese le Isole.

Febbraio al via con una situazione meteo tranquilla, ma tra venerdì 3 e il primo weekend del mese si profila una nuova irruzione fredda: la tendenza meteo

Mercoledì 1 febbraio giornata meteorologicamente tranquilla ma con presenza di nuvole sulle regioni occidentali; altrove prevalenza di tempo soleggiato. Possibile formazione di nebbie in particolare sulla Pianura Padana centro orientale e nelle valli interne del Centro.

Nei giorni successivi, in base agli aggiornamenti attualmente a nostra disposizione, soprattutto da venerdì 3 e nel primo weekend di febbraio una massa d'aria molto fredda potrebbe raggiungere l'Italia con condizioni pienamente invernali e un altro calo termico. Alcune precipitazioni potrebbero coinvolgere ancora una volta medio Adriatico, Sud e Sicilia con nevicate a quote molto basse. Per conferme ed ulteriori dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti