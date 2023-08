Meteo 30 agosto, ancora piogge e temporali nelle prossime ore: ecco dove

L’intensa perturbazione in transito, che sta portando diffuso maltempo, insisterà sull’Italia anche nella giornata di oggi, con condizioni meteo instabili e acquazzoni e temporali soprattutto al Centro. Questo mercoledì 30 agosto sarà anche una giornata ancora piuttosto ventosa al Sud e sulle Isole, e relativamente fresca in gran parte d’Italia, con temperature in generale al di sotto della norma.

La situazione migliorerà gradualmente nei giorni successivi, con il lento e progressivo allontanamento della perturbazione verso la Grecia e la conseguente diffusa attenuazione dell’attività temporalesca, mentre le temperature torneranno gradualmente a salire, fino ad attestarsi su valori normali per il periodo entro il fine settimana.

Le previsioni meteo per mercoledì 30 agosto

Oggi prevalenza di tempo bello in Sardegna. Nuvole nel resto d’Italia: nel corso del giorno isolati rovesci e temporali su Alpi, pianura lombardo-veneta, Friuli, Venezia Giulia, Appennino Settentrionale, regioni centrali, Campania, Appennino Lucano, Calabria Tirrenica e rilievi della Sicilia.

Temperature massime in rialzo al Nord-Est, sul medio versante adriatico e sulle Isole Maggiori, con valori comunque in generale sotto la norma in gran parte d’Italia.

Le previsioni meteo per giovedì 31 agosto

Domani tempo in generale soleggiato lungo le coste del medio e basso versante adriatico. Nel resto d’Italia alternanza tra sole e nuvole: nel corso del giorno isolati rovesci su Alpi Orientali, Levante Ligure, zone interne del Centro, Appennino Calabro-Lucano e Sicilia Orientale. Temperature massime con poche variazioni al Nord e in Sicilia, in crescita nel resto d’Italia.