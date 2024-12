Meteo, pioggia e clima invernale anche a inizio settimana. La tendenza

La tendenza meteo per la prossima settimana è ancora molto incerta, ma per i primi giorni si conferma l'influenza di un vortice ciclonico che determinerà un tempo ancora instabile.

La circolazione depressionaria verrà generata a ridosso del Mediterraneo centrale e dell'Italia dall'intensa perturbazione in transito in questo weekend dell'Immacolata, legata alla potente tempesta Darregh che sta portando forte maltempo in buona parte dell'Europa centro-occidentale.

Dopo un'Immacolata segnata da piogge, neve e venti di tempesta, il maltempo tenderà ad attenuarsi ma le condizioni meteo resteranno instabili, tra lunedì 9 e martedì 10 dicembre, con ancora occasione per altre precipitazioni.

Una simile configurazione non consente di sbilanciarsi con previsioni al dettaglio: quello che possiamo dire, ad oggi, è che i settori maggiormente a rischio per alcune piogge saranno il medio versante adriatico, la Campania e il basso versante tirrenico, essenzialmente nella giornata di martedì.

Possibile un nuovo peggioramento verso il prossimo weekend: la tendenza meteo

A metà settimana la depressione dovrebbe allontanarsi temporaneamente verso la Penisola iberica, consentendo una fase di relativa calma meteorologica. La tendenza successiva vede un’ulteriore amplificazione dell’incertezza previsionale a lungo termine: non è da escludere un riavvicinamento della medesima depressione all’Italia e un peggioramento del tempo, tra venerdì e sabato, soprattutto sulla Sardegna e sulle regioni centro-settentrionali.

Dal punto di vista termico, si osserveranno valori prossimi alla media stagionale: il clima sarà invernale soprattutto al Nord, dove persisterà una massa d’aria relativamente più fredda. Al Sud, per contro, si profila un rialzo verso la fine settimana e un clima più mite.

Seguiteci nei prossimi aggiornamenti per conferme e maggiori dettagli sull’evoluzione meteo della prossima settimana.