Meteo, pioggia e temporali sparsi nel weekend 13 e 14 maggio: le ultime novità

Nel weekend del 13 e 14 maggio le condizioni meteo saranno piovose e instabili a causa di una circolazione di bassa pressione posizionata sull’Europa sud-occidentale, che sospingerà verso l’Italia una nuova perturbazione (la n.4 del mese), con altre nuvole e piogge.

Sabato 13 le precipitazioni, localmente temporalesche, coinvolgeranno gran parte del Paese mentre domenica 14 l’instabilità si concentrerà soprattutto sul Centro Italia.

Il richiamo di aria calda legato a quest’ultima perturbazione e favorito da un rinforzo del vento di Scirocco determinerà durante il fine settimana un deciso aumento delle temperature sulle regioni meridionali e in Sicilia, con picchi anche oltre i 25 gradi specie in Sicilia dove si potrebbero anche localmente sfiorare i 30.

La prima parte della prossima settimana sarà ancora caratterizzata dall’assenza dell’alta pressione. Una nuova perturbazione (la n. 5 del mese) dovrebbe raggiungere nel corso della giornata di lunedì 15 il Centro-Sud per poi risalire e coinvolgere martedì 16 anche il Nord Italia.

Le previsioni meteo per sabato 13

Cielo in prevalenza nuvoloso sull’Italia. Nel corso della giornata piogge sparse e intermittenti coinvolgeranno un po’ tutte le nostre regioni con anche il rischio di locali intensi rovesci o temporali. L’instabilità e il rischio di fenomeni sarà più diffuso e elevato dal pomeriggio, eccetto in Sicilia dove invece nella seconda parte del giorno avremo ampie schiarite.

Temperature massime in calo sulla Sardegna, in aumento in Sicilia e settore del basso Tirreno, senza grandi variazioni altrove; valori in Sicilia anche oltre i 25 gradi. Ventoso per Scirocco sulle regioni meridionali con raffiche anche oltre i 50 km/h tra il nord della Sicilia e la Calabria tirrenica. Poco mosso il Ligure e l’alto Adriatico, mossi gli altri mari fino a molto mosso il Canale di Sicilia.

Le previsioni meteo per domenica 14

Ampie schiarite attese al Nord, al Sud e in Sicilia con qualche rovescio di pioggia su Alpi, Appennino ligure, Emilia Romagna, Sicilia occidentale e al mattino anche in Puglia; localmente instabile sulla Sicilia orientale. Molto nuvoloso al Centro con piogge sparse e intermittenti.

Temperature stazionarie o in lieve calo al Centro, in lieve rialzo altrove con valori anche oltre i 25 gradi al Sud e Sicilia. Venti tesi di Scirocco su Ionio, Puglia e basso Adriatico; debole Maestrale o Tramontana su Tirreno e Isole. Poco mossi i mari settentrionali e il Tirreno sud-orientale, mossi o molto mossi gli altri bacini.