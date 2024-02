Altra pioggia e neve a inizio settimana: Italia nel mirino di un'intensa perturbazione. La tendenza da domenica 25

L’attuale tendenza meteo conferma che, anche per i prossimi giorni, la situazione si profila movimentata.

In particolare, domenica 25 febbraio vivremo una fase di variabilità sulle regioni centro-settentrionali, mentre un’area di bassa pressione si svilupperà sul mare Ionio determinando condizioni meteo più perturbate sulle estreme regioni meridionali. Il weekend si chiuderà dunque con una domenica di pioggia per il Sud e la Sicilia, con rovesci che secondo gli ultimi aggiornamenti meteo dovrebbero insistere maggiormente tra la Calabria ionica e la Sicilia orientale. Sarà una giornata ventosa per Maestrale sulla Sicilia e, per Scirocco, sull’alto Ionio.

Ampie schiarite sono attese sulla Sardegna, mentre sulle regioni centro-settentrionali osserveremo una nuvolosità variabile, che tuttavia non dovrebbe essere accompagnata da precipitazioni significative almeno fino alla sera. Le temperature saranno in lieve calo praticamente ovunque.

Intensa perturbazione in vista: la tendenza meteo per lunedì 26 febbraio

All’inizio della prossima settimana, poi, una intensa perturbazione investirà l’Italia dalla Francia: nel mirino, lunedì, ci saranno il Nord e i settori occidentali dell’Italia.

I suoi effetti si faranno sentire già nella prima parte della giornata con precipitazioni sulle regioni settentrionali, in Toscana, nel Lazio e in Sardegna; attese anche nuove nevicate sulle Alpi, al di sopra dei 700-1.000 metri. Nel pomeriggio qualche pioggia potrà coinvolgere anche la Campania, mentre nel resto del Sud il tempo dovrebbe restare in generale stabile.

Seguiteci nei prossimi aggiornamenti per conoscere maggiori dettagli e novità relative all’evoluzione successiva.