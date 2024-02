Meteo, pioggia e neve in arrivo: da venerdì 9 cambia tutto

Una perturbazione ben organizzata farà il suo ingresso sul Mediterraneo nella parte finale della settimana, interessando venerdì 9 le regioni settentrionali, per poi spostarsi nel weekend del 10 e 11 febbraio anche al Centro-Sud. Le precipitazioni saranno a tratti intense, a carattere anche di rovesci o temporali.

Perturbazione in arrivo da venerdì 9: arrivano pioggia, neve e vento forte

Venerdì 9 le precipitazioni saranno diffuse al Nord, meno probabili su Emilia Romagna, pianura del Piemonte occidentale e alta Toscana. I fenomeni saranno invece intensi su Prealpi, alta pianura, Alpi e Liguria. Sabato 10 i fenomeni saranno più diffusi sulle regioni centrali Tirreniche e sulle Isole. Domenica 11 le piogge saranno sparse da Nord a Sud, meno probabili sui settori adriatici del Centro-Sud e da metà giornata sull'estremo Nord-Ovest del Paese. Nel weekend il fronte freddo connesso alla perturbazione darà origine anche a temporali che potranno interessare Isole e regioni tirreniche.

Dopo settimane finalmente tornerà un po' di neve sulle Alpi, con quota neve inizialmente intorno ai 1500 metri, in calo da domenica fino a 1000 metri.

L'arrivo della perturbazione sarà accompagnato da un rinforzo dei venti meridionali che contribuiranno fino a sabato 10 ad un ulteriore aumento delle temperature al Centro-Sud.

La massa d'aria che seguirà la perturbazione, e che farà il suo ingresso sull'Italia ad inizio settimana, sarà piuttosto fresca e riporterà le temperature nella norma climatica del periodo. Sebbene non sia prevista una ondata di gelo, il calo termico sarà sensibile: dopo settimane di clima eccezionalmente mite, infatti, le temperature caleranno di diversi gradi, riportandosi nella media. Le temperature minime resteranno comunque sopra lo zero in Pianura fino ad inizio settimana, con scarso rischio di gelate.

Ad inizio settimana, in un contesto climatico nella norma, le condizioni meteo potrebbero subire un graduale e temporaneo miglioramento. L'anticiclone si tiene però lontano dall'Italia, e non si esclude l'arrivo di un'altra perturbazione nella seconda parte della prossima settimana. Maggiori dettagli e conferme nei prossimi aggiornamenti.