Meteo: 24 marzo con qualche pioggia al Sud. Clima mite prima del colpo di coda dell'inverno!

L’Italia è alle prese con i residui effetti dell’ultima perturbazione (la n.8) sulle regioni meridionali, mentre l’alta pressione si incunea verso l’area mediterranea ripristinando la stabilità sulle regioni centrali e la Sardegna, oltre al Nord. Mercoledì 25 il tempo migliorerà anche al Sud chiudendo, così, la fase di maltempo, in un contesto caratterizzato da un generale rialzo termico con valori massimi prossimi ai 20 gradi in molte regioni. Tuttavia, questa fase tranquilla sarà di breve durata. Infatti, già dal pomeriggio di mercoledì, saranno evidenti le prime avvisaglie di un nuovo peggioramento del tempo con un rinforzo dei venti e le prime precipitazioni sulle Alpi e in Liguria.

È proprio in questo frangente che si concretizzerà un cambio repentino della circolazione atmosferica che vedrà il ritiro verso l’Atlantico dell’alta pressione e il contemporaneo graduale innesco di correnti nord-occidentali nell’area euro-mediterranea. Ed è sul letto di queste correnti che si muoverà la perturbazione (la n.9), un intenso fronte freddo di origine nord atlantica che si addosserà all’arco alpino per poi invadere tutto il Paese fra giovedì 26 e venerdì 27, causando un importante colpo di coda dell’inverno.

Il maltempo interesserà brevemente il Nord, mentre tenderà a concentrarsi al Centro-Sud, con più insistenza sulle regioni adriatiche e meridionali. I venti molto intensi e freddi, con raffiche fino a tempestose, daranno origine a un brusco calo termico, anche di oltre 10 gradi con conseguente abbassamento della quota delle nevicate fino a 300-400 metri lungo l’Appennino e nei settori alpini settentrionali e orientali.

Nel frattempo, sul Mediterraneo centrale prenderà forma un vortice ciclonico che rimarrà attivo anche nella giornata di sabato 28 causando ancora qualche precipitazione sul medio Adriatico e al Sud. Domenica 29 il vortice instabile dovrebbe allontanarsi verso i Balcani concedendo un miglioramento nelle regioni interessate dalle precipitazioni, accompagnato da un probabile rialzo termico, ma sempre con valori inferiori alle medie stagionali.

Le previsioni meteo per oggi, martedì 24 marzo

Bel tempo al Centro-Nord e in Sardegna, con cielo sereno o poco nuvoloso, a parte un po’ di nuvole sull’Appennino e, nel pomeriggio, temporaneamente anche sulle Alpi, nel Lazio e nel sud della Sardegna, con possibili brevi rovesci nel Cagliaritano.

Nuvolosità più diffusa al Meridione, con piogge o brevi temporali inizialmente molto isolati in Puglia, Calabria e Sicilia tirrenica, ma tendenti a divenire leggermente più diffusi nelle ore centrali del giorno nelle zone interne del Sud e gran parte di Calabria e Sicilia, in quasi totale esaurimento alla sera. Temperature massime per lo più in rialzo, con valori dai 15 ai 20 gradi. Un po’ ventoso al Centro-Sud per venti settentrionali.

Le previsioni meteo per mercoledì 25 marzo

Tempo inizialmente stabile con ampie schiarite. Nel pomeriggio nubi in aumento in buona parte del Nord, con qualche pioggia nel Levante ligure e le prime nevicate nei settori di confine della Val d’Aosta. Fra tardo pomeriggio e sera rapido peggioramento con piogge e locali temporali su Lombardia, Venezie, Emilia e alta Toscana, e neve lungo l’arco alpino a quote sempre più basse, fino a 400-700 metri e nei fondivalle dei settori più settentrionali. In serata nubi in aumento anche su gran parte del Centro, basso Tirreno e Sardegna.

Temperature stazionarie o in ulteriore leggero aumento, con valori nella media o lievemente sopra. Venti inizialmente deboli, ma in sensibile rinforzo fra pomeriggio e sera.