Meteo, piogge e vento anche nel weekend: la tendenza dal 19 maggio

Dopo aver portato una forte ondata di maltempo tra martedì e mercoledì, nella seconda parte della settimana il vortice ciclonico in azione in queste ore dovrebbe abbandonare la presa sull'Italia.

Tuttavia, l'alta pressione si manterrà ancora lontana dall'area del Mediterraneo, e anche nella parte finale della settimana sul Belpaese continueranno a prevalere condizioni meteo instabili.

In particolare, per la giornata di venerdì 19 maggio si profila una nuova fase di piogge per le regioni di Nord-Ovest, e in particolare per il Piemonte; qualche rovescio potrà coinvolgere anche la Sardegna e, dalla sera, la Toscana. Dopo il calo termico di questi giorni, le temperature torneranno ad aumentare portandosi su valori più vicini alla media stagionale. I venti soffieranno forti, di Scirocco, sul Canale di Sicilia.

La tendenza meteo per il weekend

Durante il fine settimana la situazione resterà improntata a una decisa variabilità. Stando allo scenario meteo che attualmente si profila come il più probabile, le precipitazioni dovrebbero interessare con maggiore continuità il Piemonte e la Sardegna; rovesci diffusi anche nelle zone interne del Centro, sulla Calabria e in Sicilia.

Si tratta di una tendenza ancora incerta: i prossimi aggiornamenti permetteranno di conoscere maggiori dettagli su questa evoluzione.