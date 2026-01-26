FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, piogge soprattutto al Sud e sulle Isole, torna la nebbia i...

Meteo, piogge soprattutto al Sud e sulle Isole, torna la nebbia in pianura. Le previsioni da lunedì 26 gennaio

Settimana al via con tempo instabile soprattutto sul Sud e le Isole maggiori. Migliora temporaneamente al Nord, ma torna la nebbia in pianura.
Previsione26 Gennaio 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione26 Gennaio 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it

Si apre oggi una settimana movimentata dal punto di vista meteo, con un via vai di perturbazioni destinate a investire l'Italia fino al weekend portando fasi di maltempo che in qualche caso potrà risultare anche intenso. Nella giornata di oggi, lunedì 26 gennaio, si fanno ancora sentire gli effetti della perturbazione numero 10 del mese, arrivata sull'Italia nei giorni scorsi, che prima di abbandonare il Paese determinerà condizioni meteo ancora instabili al Centro-Sud, e soprattutto nelle regioni meridonali e nelle Isole maggiori.
La prossima perturbazione si profila poi decisamente più intensa, ed è attesa tra la fine di martedì e mercoledì: probabilmente sarà responsabile di piogge intense e abbondanti, nevicate significative in montagna e raffiche tempestose sui mari del Centro-Sud. Dal punto di vista termico, non si intravedono irruzioni di aria fredda significative: le temperature resteranno attorno ai valori medi stagionali, con un freddo nella norma dal punto di vista climatico.

Le previsioni meteo per lunedì 26 gennaio

Oggi al mattino nuvolosità diffusa, a tratti compatta, con nebbie in Pianura Padana. Locali piogge interesseranno la costa tirrenica della Toscana, il basso Tirreno, la Sicilia e la Sardegna, a tratti anche sotto forma di rovescio. Nel corso del pomeriggio miglioramento deciso al Nord, con cieli sereni o poco nuvolosi, mentre sulle regioni centrali avremo condizioni generalmente poco nuvolose. La situazione resta invece instabile al Sud e sulle Isole maggiori, dove saranno possibili locali rovesci e temporali. Poche nevicate sull’Appennino meridionale oltre i 1.300 metri.

Le temperature vedranno minime in calo; massime in diminuzione al Sud e in Sicilia, senza grandi variazioni altrove, se non un lieve aumento possibile al Nord. Per quanto riguarda i venti, soffieranno in prevalenza settentrionali, più sostenuti sui mari di ponente e tra le Isole Maggiori, con raffiche anche superiori agli 80 km/h. I mari risulteranno in questi bacini localmente agitati.

Le previsioni meteo per martedì 27 gennaio

Per domani è prevista una mattinata nel complesso tranquilla, soprattutto al mattino, con cieli sereni o solo parzialmente nuvolosi. Attenzione però alle nebbie in Pianura Padana e nelle valli interne delle regioni centrali. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà soleggiato su gran parte del Centro, al Sud, in Sicilia e anche al Nord-Est.
La nuvolosità tenderà invece ad aumentare tra Nord-Ovest, Toscana e Sardegna. Su questi settori le piogge saranno in diffusione entro la serata, localmente anche di forte intensità, con nevicate sul Nord-Ovest fino a 300–500 metri. I venti saranno in progressivo rinforzo entro fine sera. Per quanto riguarda le temperature minime, valori in calo; massime, in calo al Nord, in aumento sulle isole, senza grandi variazioni altrove.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: martedì 27 tranquillo. Mercoledì 28 forte maltempo e neve abbondante
    Previsione26 Gennaio 2026

    Meteo: martedì 27 tranquillo. Mercoledì 28 forte maltempo e neve abbondante

    Mentre domani (martedì 27) la giornata sarà perlopiù tranquilla, mercoledì 28 la perturbazione n.11 porterà maltempo diffuso e a tratti severo.
  • Meteo: al via una settimana turbolenta! Piogge e nevicate: le previsioni
    Previsione26 Gennaio 2026

    Meteo: al via una settimana turbolenta! Piogge e nevicate: le previsioni

    Al via una settimana molto movimentata dal punto di vista meteo con un via vai di perturbazioni e diverse fasi di maltempo. Nevicate abbondanti.
  • Domani settimana al via con tempo instabile, torna anche la nebbia. Le previsioni da lunedì 25 gennaio
    Previsione25 Gennaio 2026

    Domani settimana al via con tempo instabile, torna anche la nebbia. Le previsioni da lunedì 25 gennaio

    Lunedì si faranno ancora sentire gli effetti della perturbazione in transito in queste ore: piogge soprattutto al Sud e sulle Isole
  • Maltempo diffuso e neve fino a bassa quota. Le previsioni meteo da domenica 25 gennaio
    Previsione25 Gennaio 2026

    Maltempo diffuso e neve fino a bassa quota. Le previsioni meteo da domenica 25 gennaio

    Domenica di maltempo su gran parte d’Italia, con neve sui rilievi e venti forti. Attese nuove perturbazioni nei prossimi giorni.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: giovedì 29 maltempo con forti venti, piogge e neve. La tendenza
Tendenza26 Gennaio 2026
Meteo: giovedì 29 maltempo con forti venti, piogge e neve. La tendenza
Giovedì 29 gennaio un'altra veloce perturbazione attraverserà il nostro Paese con forti venti e nevicate. Fine gennaio/inizio febbraio variabili.
Forte maltempo in vista: tanta pioggia, vento forte e neve abbondante. La tendenza meteo da mercoledì 28 gennaio
Tendenza25 Gennaio 2026
Forte maltempo in vista: tanta pioggia, vento forte e neve abbondante. La tendenza meteo da mercoledì 28 gennaio
Una potente perturbazione investirà l'Italia a metà settimana: molte piogge e rischio di fenomeni intensi, con vento di tempesta e tanta neve!
Meteo, maltempo intenso e tanta neve in vista: la tendenza da martedì 27 gennaio
Tendenza24 Gennaio 2026
Meteo, maltempo intenso e tanta neve in vista: la tendenza da martedì 27 gennaio
Settimana prossima l'Italia sarà nel mirino di diverse perturbazioni: porteranno vento molto forte, maltempo localmente intenso e tanta neve.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 26 Gennaio ore 13:09

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154