Meteo, piogge soprattutto al Sud e sulle Isole, torna la nebbia in pianura. Le previsioni da lunedì 26 gennaio

Si apre oggi una settimana movimentata dal punto di vista meteo, con un via vai di perturbazioni destinate a investire l'Italia fino al weekend portando fasi di maltempo che in qualche caso potrà risultare anche intenso. Nella giornata di oggi, lunedì 26 gennaio, si fanno ancora sentire gli effetti della perturbazione numero 10 del mese, arrivata sull'Italia nei giorni scorsi, che prima di abbandonare il Paese determinerà condizioni meteo ancora instabili al Centro-Sud, e soprattutto nelle regioni meridonali e nelle Isole maggiori.

La prossima perturbazione si profila poi decisamente più intensa, ed è attesa tra la fine di martedì e mercoledì: probabilmente sarà responsabile di piogge intense e abbondanti, nevicate significative in montagna e raffiche tempestose sui mari del Centro-Sud. Dal punto di vista termico, non si intravedono irruzioni di aria fredda significative: le temperature resteranno attorno ai valori medi stagionali, con un freddo nella norma dal punto di vista climatico.

Le previsioni meteo per lunedì 26 gennaio

Oggi al mattino nuvolosità diffusa, a tratti compatta, con nebbie in Pianura Padana. Locali piogge interesseranno la costa tirrenica della Toscana, il basso Tirreno, la Sicilia e la Sardegna, a tratti anche sotto forma di rovescio. Nel corso del pomeriggio miglioramento deciso al Nord, con cieli sereni o poco nuvolosi, mentre sulle regioni centrali avremo condizioni generalmente poco nuvolose. La situazione resta invece instabile al Sud e sulle Isole maggiori, dove saranno possibili locali rovesci e temporali. Poche nevicate sull’Appennino meridionale oltre i 1.300 metri.

Le temperature vedranno minime in calo; massime in diminuzione al Sud e in Sicilia, senza grandi variazioni altrove, se non un lieve aumento possibile al Nord. Per quanto riguarda i venti, soffieranno in prevalenza settentrionali, più sostenuti sui mari di ponente e tra le Isole Maggiori, con raffiche anche superiori agli 80 km/h. I mari risulteranno in questi bacini localmente agitati.

Le previsioni meteo per martedì 27 gennaio

Per domani è prevista una mattinata nel complesso tranquilla, soprattutto al mattino, con cieli sereni o solo parzialmente nuvolosi. Attenzione però alle nebbie in Pianura Padana e nelle valli interne delle regioni centrali. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà soleggiato su gran parte del Centro, al Sud, in Sicilia e anche al Nord-Est.

La nuvolosità tenderà invece ad aumentare tra Nord-Ovest, Toscana e Sardegna. Su questi settori le piogge saranno in diffusione entro la serata, localmente anche di forte intensità, con nevicate sul Nord-Ovest fino a 300–500 metri. I venti saranno in progressivo rinforzo entro fine sera. Per quanto riguarda le temperature minime, valori in calo; massime, in calo al Nord, in aumento sulle isole, senza grandi variazioni altrove.