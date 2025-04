Meteo, possibili piogge fino a Pasqua e Pasquetta: la tendenza

Il 18 aprile, Venerdì Santo, la circolazione depressionaria associata alla quarta perturbazione del mese tenderà traslare verso est in direzione dei Balcani, favorendo alle sue spalle il temporaneo e graduale rigonfiamento di un promontorio di alta pressione. La giornata vedrà quindi una tendenza al miglioramento delle condizioni meteo, più evidente al Nord-Ovest, nelle Isole, sullo Ionio e sul medio e basso Adriatico, tutte aree dove, soprattutto lontano dalle aree montuose, potranno aprirsi schiarite anche ampie. Al Nord-Est e nel resto del Centro-Sud nel complesso prevarrà ancora una nuvolosità variabile associata a residui episodi di instabilità. Locali piogge o rovesci saranno ancora possibili nelle Venezie, lungo tutto l’Appennino e, specie fino a metà giornata e nelle zone interne, anche nelle regioni tirreniche. Le temperature saranno in calo nelle minime un po’ dappertutto e in rialzo nelle massime al Nord-Ovest e nelle Isole. I venti si disporranno da sudovest con il Libeccio che potrà soffiare moderato in gran patte del Centro-Sud con rinforzi tra il basso Ligure, l’alto Tirreno e il nord della Sardegna.

Sabato 19 aprile l’alta pressione garantirà ancora condizioni di stabilità sull’alto Adriatico e in tutto il Centro-Sud, anche se le correnti sud-occidentali non del tutto asciutte convoglieranno delle nubi alte che potranno velare il cielo e addenseranno anche qualche nube più bassa tra Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Nel settore alpino e al Nord-Ovest invece si affaccerà l’avanguardia di una nuova perturbazione con conseguente aumento delle nuvole e qualche debole pioggia isolata, più probabile sulla Liguria centro-occidentale, sul Piemonte e lungo le Prealpi. Temperature massime in calo al Nord-Ovest, in aumento altrove anche per l’innesco di un mite e moderato Scirocco che si intensificherà nei mari di ponente e in Sardegna.

La tendenza meteo per Pasqua e Pasquetta

La domenica di Pasqua, secondo le attuali proiezioni che andranno comunque confermate visto i margini di incertezza ancora elevati, dovrebbe vedere una lenta avanzata del fronte piovoso verso il Nord-Est, la Toscana e la Sardegna (possibili temporali nell’isola) fino a lambire in serata anche Marche, Umbria e alto Lazio. Il Nord-Ovest dovrebbe vedere piogge sparse anche moderate soprattutto al mattino con fenomeni in attenuazione e successivo esaurimento nella seconda parte del giorno. Sul resto del Centro-Sud la giornata dovrebbe essere ancora asciutta e nel complesso ancora abbastanza soleggiata. La prevalenza dello Scirocco, anche se non particolarmente intenso, favorirà degli ulteriori rialzi al Centro-Sud e sull’alto Adriatico; valori in calo solo nell’ovest della Sardegna dove comincerà a soffiare un più fresco Libeccio.

Per la Pasquetta l’incertezza si acuisce ulteriormente. Nel complesso sull’Italia dovrebbe gravitare ancora una circolazione depressionaria più blanda. La nuvolosità associata potrebbe lasciare spazio a qualche schiarita più ampia all’estremo Sud. In termini di fenomeni la regione con il maggior rischio di piogge sembra essere la Sardegna con possibili intensi rovesci. Piogge o rovesci più localizzati possibili anche in Toscana e, tra pomeriggio e sera, anche su Appennino centrale, Umbria, Lazio, Campania e ovest della Sicilia. Le temperature potrebbero lievemente calare nel settore tirrenico in un contesto di clima comunque ancora mite. Si sottolinea comunque che si tratta di indicazioni ancora poco affidabili e raccomanda di seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni.