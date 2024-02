Meteo: piogge fino a giovedì 29 febbraio. Venerdì 1 marzo incerto: la tendenza

Giovedì 29 febbraio la circolazione di bassa pressione, che si è formata all'inizio della settimana, sposterà il suo centro sul Mediterraneo centro meridionale. Sull'Italia, in particolare sulle Isole e al Centro-Sud, saranno ancora possibili fasi di tempo perturbato.

Più nel dettaglio, nella giornata di giovedì la probabilità di piogge sarà maggiore sulle regioni del versante adriatico centrale, in Puglia, nel sud della Sicilia e sulla Sardegna Tirrenica. Tempo più asciutto su gran parte del Nord Italia e sulla Toscana; qualche pioggia isolata su Umbria, Lazio e Campania. Temperature in aumento al Nord e sulla Sardegna, in lieve calo al Centro-Sud. Da segnalare venti intensi di Tramontana sulla Liguria, venti tesi di Grecale sulla Toscana, venti tesi di Scirocco sulla Puglia e forti venti da est sul Canale di Sardegna.

Venerdì, primo giorno di marzo, saranno ancora possibili isolati rovesci: la tendenza meteo

Venerdì 1 marzo la circolazione di bassa pressione di cui sopra si indebolirà decisamente. Tuttavia, sul nostro Paese persisterà ancora una massa d'aria un po' instabile che potrà favorire lo sviluppo di qualche rovescio isolato, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. La tendenza appena descritta presenta ancora margini di incertezza, vi invitiamo dunque a seguire i prossimi aggiornamenti per ulteriori dettagli.